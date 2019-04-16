Авиакомпания SmartLynx покинула "черный список" комиссии по потребительским спорам и приносит извинения своим клиентам

Вначале пассажир лично обратился в авиакомпанию SmartLynx, однако это закончилось путаницей. Фирма Flagito, занимающаяся истребованием авиакомпенсаций, разъяснила требование клиента и представила его на рассмотрение комиссии по потребительским спорам. Поначалу SmartLynx оспорил этот иск, опираясь на обстоятельство, что пассажир был извещен об отмене рейса.
После ознакомления с разъяснениями, SmartLynx согласился выплатить пассажиру 400 евро, однако незаконно отказался от уплаты побочных расходов, связанных с расходами на истребование компенсации и выплатой пени.
Комиссия по потребительским спорам вынесла 25 февраля решение, которым удовлетворила иск пассажира в поном объеме. Поскольку фирма SmartLynx в течение 30 дней с момента принятия решения не выполнила его в полном объеме, то авиакомпания была внесена в т.н. "черный список" Комиссии.
Полный список предприятий, не исполняющих предписаний комиссии по потребительским спорам, можно найти ЗДЕСЬ