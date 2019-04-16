Авиакомпания SmartLynx покинула "черный список" комиссии по потребительским спорам и приносит извинения своим клиентам

SmartLynx Estonia приносит извинения клиентам и партнерам, и заверяет, что очень серьезно относится ко всем жалобам в связи с задержками и отменами рейсов.

"Наше попадание в "черный список" комиссии по потребительским спорам в Эстонии произошло по причине совпадения несчастного случая и плохой коммуникации. Приносим извинения клиентам", — сказал исполнительный директор SmartLynx Жюгимантас Суринтас.

По словам представителя SmartLynx, они всегда выплачивают все связанные с отменой или опозданием рейсов компенсации, и попадание в "черный список" было кратковременным и свзанным с несчастным случаем.

Плохая коммуникация

Занимающася истребованием авиакомпенсаций фирма Flagito выступила представителем одного из клиентов SmartLynx в комиссии по потребительским спорам, предъявив иск к авиакомпании SmartLynx Airlines Estonia OÜ в связи с полетом по маршруту Таллинн-Зальцбург MYX525 от 20.01.2018. Рейс был отменен за пару дней до вылета и заменен другим, который прибыл в Зальцбург более чем на 4 часа позже изначально запланированного времени.