16.04.2019, 18:20

Авиакомпания SmartLynx покинула "черный список" комиссии по потребительским спорам и приносит извинения своим клиентам


Лийза Ребане
Лийза Ребане
EST
Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

Авиадискаунтера SmartLynx удалили из "черного списка" комиссии по потребительским спорам после того, как фирма выплатила компенсации клиентам за задержки рейсов.

SmartLynx Estonia приносит извинения клиентам и партнерам, и заверяет, что очень серьезно относится ко всем жалобам в связи с задержками и отменами рейсов.

"Наше попадание в "черный список" комиссии по потребительским спорам в Эстонии произошло по причине совпадения несчастного случая и плохой коммуникации. Приносим извинения клиентам", — сказал исполнительный директор SmartLynx Жюгимантас Суринтас.

По словам представителя SmartLynx, они всегда выплачивают все связанные с отменой или опозданием рейсов компенсации, и попадание в "черный список" было кратковременным и свзанным с несчастным случаем.

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Плохая коммуникация

Занимающася истребованием авиакомпенсаций фирма Flagito выступила представителем одного из клиентов SmartLynx в комиссии по потребительским спорам, предъявив иск к авиакомпании SmartLynx Airlines Estonia в связи с полетом по маршруту Таллинн-Зальцбург MYX525 от 20.01.2018. Рейс был отменен за пару дней до вылета и заменен другим, который прибыл в Зальцбург более чем на 4 часа позже изначально запланированного времени.

Вначале пассажир лично обратился в авиакомпанию SmartLynx, однако это закончилось путаницей. Фирма Flagito, занимающаяся истребованием авиакомпенсаций, разъяснила требование клиента и представила его на рассмотрение комиссии по потребительским спорам. Поначалу SmartLynx оспорил этот иск, опираясь на обстоятельство, что пассажир был извещен об отмене рейса.

После ознакомления с разъяснениями, SmartLynx согласился выплатить пассажиру 400 евро, однако незаконно отказался от уплаты побочных расходов, связанных с расходами на истребование компенсации и выплатой пени.

Комиссия по потребительским спорам вынесла 25 февраля решение, которым удовлетворила иск пассажира в поном объеме. Поскольку фирма SmartLynx в течение 30 дней с момента принятия решения не выполнила его в полном объеме, то авиакомпания была внесена в т.н. "черный список" Комиссии.

Полный список предприятий, не исполняющих предписаний комиссии по потребительским спорам, можно найти ЗДЕСЬ

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