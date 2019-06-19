Авиакомпания SmartLynx отложила рейс в Болгарию аж на 19 часов

Изначально самолет должен был вылететь на побережье Черного моря сегодня в 3:50, однако согласно информации Таллиннского аэропорта в режиме реального времени новое время вылета — сегодня вечером в 22:30.

Вместе с тем время приземления прибывающего из Варны в Таллинн рейса SmartLynx Airlines Estonia согласно графику — сегодня в 10:10, однако в информации он получил пометку "задерживается", без указания конкретного времени.

В расписании полетов значится много рейсов SmartLynx. Например, сегодня в 11:00 отправляется рейс в Римини в Италию, в 18:50 должен вылететь самолет с туристами в Грецию в Ираклион, а завтра в 5:00 — в Ригу. Рядом с этими рейсами нет пометки о переносе.

В тоже время рейсы SmartLynx из Таллинна в Суду на Крит и в Керкиру на Корфу вчера утром вылетели с задержкой на 45 минут. А рейс SmartLynx из Бургаса вчера вечером прибыл в Таллинн на несколько десятков минут раньше запланированного.