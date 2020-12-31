Авиакомпания Nordica стала единственным собственником авиапредприятия Xfly

Председатель правления Nordica Эрки Урва сказал, что затянувшиеся переговоры о приобретении 49-процентного участия LOT завершены, и договор подписан обеими сторонами.

”Несмотря на то, что переговоры длились очень долго, я удовлетворен соглашением, важно также, что это расставание произошло совершенно по-дружески, что позволит нам продолжить коммерческое сотрудничество. Эстонская авиакомпания является теперь 100-процентным собственником своего дочернего предприятия Xfly, которое занимается управлением полетами, и это изменение дает нам свободу принятия в случае необходимости быстрых решений в условиях, когда рынок авиасообщений сильно пострадал от кризиса”, — сказал Урва.

Исполнительный директор и председатель правления LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский добавил: ”Я хочу поблагодарить Nordica за четырехлетнее взаимовыгодное сотрудничество. В последние годы авиакомпания LOT предлагает все больше рейсов из Таллинна в ряд других европейских городов и увеличила узнаваемость своего бренда во всех странах Балтии. За эти четыре года летные экипажи LOT и Nordica обеспечили совместное обслуживание 63 658 рейсов. Поскольку пандемия привела к значительному уменьшению спроса на авиасообщение, сегодня заканчивается наш общий и особый путь. Учитывая отличные взаимоотношения наших компаний, мы продолжим сотрудничество на коммерческой основе”.

Польская государственная авиакомпания LOT приобрела в 2016 году 49-процентное участие в фирме Xfly — дочернем предприятии Nordica. Две авиакомпании начали вести сотрудничество на многих уровнях, которое выражалось в использовании общей платформы для продажи билетов, а также в управлении полетами по маршруту Таллинн-Варшава, а позднее и на других линиях. Авиапредприятия Эстонии и Польши покупали услугу управления полетами у своего дочернего предприятия Xfly, которое на сегодняшний день стало самой крупной за все времена авиакомпанией Эстонии. Это хороший пример успешного сотрудничества двух стран на общем авиарынке Европы.

Как эстонская, так и польская авиакомпания строили в отношении дочерней фирмы Xfly большие планы на будущее, но связанный с коронавирусом всемирный кризис по сути в один день остановил обычную деятельность предприятий, и они сосредоточились на борьбе за собственное выживание. И все же LOT и Nordica продолжат коммерческое сотрудничество, но обеспечение устойчивости дочернего предприятия было решено отдать в руки Nordica как владельца контрольного пакета. Поэтому LOT выходит из числа собственников Xfly, и Nordica становится единоличным собственником фирмы-оператора.