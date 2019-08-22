Атомную электростанцию построят в Кунда? Сандор Лийве едет на разведку

В предстоящую субботу предприятие Fermi Energia, планирующее построить в Эстонии атомную электростанцию, ознакомится с предложенным ей волостью Виру-Нигула участком под Кунда, пишет Ärileht.
Речь идет об участке на восточной границе города. Недалеко от него находится завод Estonian Cell. ”Мы окажем максимальное содействие, поскольку для Эстонии строительство атомной станции важно”, — сказал старейшина волости Эйнар Валлбаум.
Глава Fermi Energia Сандор Лийве с командой отправится в Кунда 24 августа. Речь идет о реакторе IV, мощность которого составляет всего 200-300 МВт и который менее претенциозен с точки зрения местоположения.
Анализ осуществимости будет готов в конце года. Широкой общественности Лийве планирует его представить 28 января 2020 года.
”Согласно планам проекта, строительство могло бы начаться в 2030 году или позже, поэтому сегодня принять окончательное решение относительно места расположения невозможно”, — пояснил Лийве.
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