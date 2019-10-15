Atko пока остается: новый перевозчик на западе Харьюмаа появится не раньше нового года

"К компромиссу мы не пришли, и сегодня я подписал заявление о расторжении договора. Оно теперь составлено, делопроизводство проведено, Atko заслушана. Сегодня у нас еще состоялось собрание руководства, где мы обсуждали возможность компромисса, но поскольку мы не пришли к удовлетворяющему стороны решению, то с сегодняшнего дня заявление о расторжении подано и официально", — рассказал Умбоя о переговорах с Atko.

Для Atko это в данный момент означает то, что в соответствии с заключенным договором она обязана продолжать перевозки западного направления до результатов проведения нового тендера. "В данный момент у нас составление тендера уже в последней стадии, так что тендер, в принципе, теперь будет составлен к концу октября".

На вопрос о том, какую неустойку должна будет заплатить Atko, Умбоя ответил, что гарантия исполнения у них 700 000 евро, то есть над этой суммой они, очевидно, продолжат спор, с большой вероятностью в суде.

Получается, что до нового года надежды на приход нового перевозчика нет. "Если теперь никто не оспорит, то два месяца — минимальный срок, в течение которого можно провести тендер. Всегда возможно, что кто-то будет оспаривать условия тендера. Но теоретически, если мы объявим тендер в начале ноября, то к началу нового года и без споров результаты тендера могли бы быть получены. Немного времени, безусловно, займет и приобретение новых автобусов, но мы постараемся в этом быть гибкими, чтобы как можно быстрее провести делопроизводство по тендеру", — сказал Умбоя. Он заявил, что предприятия Atko Grupp участвовать в тендере не будут.