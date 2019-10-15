15.10.2019, 15:10

Atko пока остается: новый перевозчик на западе Харьюмаа появится не раньше нового года


rus.delfi.ee
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Puhumisreid Rannamõisas
Atko bussFoto: Andres Putting

Председатель правления Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Умбоя сказал в интервью Ärileht, что в новом тендере автобусных маршрутов западного направления в Харьюмаа участие Atko Grupp исключено.

"К компромиссу мы не пришли, и сегодня я подписал заявление о расторжении договора. Оно теперь составлено, делопроизводство проведено, Atko заслушана. Сегодня у нас еще состоялось собрание руководства, где мы обсуждали возможность компромисса, но поскольку мы не пришли к удовлетворяющему стороны решению, то с сегодняшнего дня заявление о расторжении подано и официально", — рассказал Умбоя о переговорах с Atko.

Для Atko это в данный момент означает то, что в соответствии с заключенным договором она обязана продолжать перевозки западного направления до результатов проведения нового тендера. "В данный момент у нас составление тендера уже в последней стадии, так что тендер, в принципе, теперь будет составлен к концу октября".

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На вопрос о том, какую неустойку должна будет заплатить Atko, Умбоя ответил, что гарантия исполнения у них 700 000 евро, то есть над этой суммой они, очевидно, продолжат спор, с большой вероятностью в суде.

Получается, что до нового года надежды на приход нового перевозчика нет. "Если теперь никто не оспорит, то два месяца — минимальный срок, в течение которого можно провести тендер. Всегда возможно, что кто-то будет оспаривать условия тендера. Но теоретически, если мы объявим тендер в начале ноября, то к началу нового года и без споров результаты тендера могли бы быть получены. Немного времени, безусловно, займет и приобретение новых автобусов, но мы постараемся в этом быть гибкими, чтобы как можно быстрее провести делопроизводство по тендеру", — сказал Умбоя. Он заявил, что предприятия Atko Grupp участвовать в тендере не будут.

Что касается маршрутов восточного направления в Харьюмаа, по которым сейчас ездит Atko, то на данный момент центр объявляет новые тендеры на оба направления, как на восток, так и на запад. По словам Умбоя, в данный момент руководство не планирует досрочно расторгать договор восточного направления. Он будет действовать до 2021 года, но это очень во многом зависит от деятельности Atko, поскольку там тоже есть нарушения, но в значительно меньшем объеме.

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