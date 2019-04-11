Атака роботов: вскоре они отберут твое рабочее место, эстоноземелец. Вероятность — 47%(54)
Вероятность 47%: некоторые рабочие места в Эстонии — под угрозой из-за автоматизации процессов.
Вероятность 47%: некоторые рабочие места в Эстонии — под угрозой из-за автоматизации процессов.
На презентации экономичесткого прогноза Luminor прозвучал призыв к правительству: интестируйте не в бетон, а в людей. А, быть может, стоит и вообще в роботов?
Помимо милых роботов-собачек и роботов-гуманоидов становятся все более распространены и промышленные роботы. Они не виляют хвостами — они угрожают вашему рабочему месту. В соответствии с исследованиям, в Центральной и Восточной Европе — наибольшая вероятность автоматизации некоторых рабочих мест уже в ближайшем будущем. Для Эстонии этот показатель ”опасности” составляет 47%. Особенно они атакуют текстильное производство, а также сельское хозяйство.
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