Asko и Sotka открывают в странах Балтии обновленные онлайн-магазины
Лидер рынка розничной продажи мебели в Эстонии — представляющая торговые марки Asko и Sotka компания Indoor Group AS — открывает в Эстонии и Латвии обновленные интернет-магазины.
Лидер рынка розничной продажи мебели в Эстонии — представляющая торговые марки Asko и Sotka компания Indoor Group AS — открывает в Эстонии и Латвии обновленные интернет-магазины.
”Свои первые онлайн-магазины в Эстонии мы открыли уже в 2011 году. По результатам мы выполнили ряд изменений, и запущенные сегодня интернет-магазины выполнены на высшем уровне. Продажи в Интернете растут быстрее, чем в традиционных сетях, и мы хотим и в дальнейшем быть флагманом такого роста”, — отметила отвечающая за онлайн-продажи Indoor Group Кайа Тяммо.
”До 2010 года в Латвии у нас было несколько магазинов, причем согласно полученным отзывам и выполненному анализу, на продукцию сетей Asko и Sotka по-прежнему существует спрос. Открыв онлайн-магазины, мы изучим и другие возможности продаж, особенно в рижском регионе”, — рассказал председатель правления Indoor Group Кари Форсстен, отвечающий за коммерческую деятельность в странах Балтии.
В прошлом году учрежденная в Финляндии компания Asko отпраздновала столетие деятельности. Компании Sotka в этом году исполняется 60 лет. В Эстонии Indoor Group AS действует уже 23 года. У Asko и Sotka в Эстонии десять магазинов, а кроме того, каждая сеть располагает своим интернет-магазином. Asko и Sotka являются единственной сетью розничной продажи мебели в Эстонии, клиенты которой могут воспользоваться экологичной услугой утилизации старой мебели.
Asko дополняет ассортимент Sotka и предлагает требовательным клиентам широкий выбор различных интерьерных решений. Asko предлагает программу постоянных клиентов и услугу дизайна интерьеров. Sotka фокусируется на быстром и удобном шоппинге, а также на оптимальном соотношении цены и качества.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.