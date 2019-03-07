Asko и Sotka открывают в странах Балтии обновленные онлайн-магазины

”Свои первые онлайн-магазины в Эстонии мы открыли уже в 2011 году. По результатам мы выполнили ряд изменений, и запущенные сегодня интернет-магазины выполнены на высшем уровне. Продажи в Интернете растут быстрее, чем в традиционных сетях, и мы хотим и в дальнейшем быть флагманом такого роста”, — отметила отвечающая за онлайн-продажи Indoor Group Кайа Тяммо.

”До 2010 года в Латвии у нас было несколько магазинов, причем согласно полученным отзывам и выполненному анализу, на продукцию сетей Asko и Sotka по-прежнему существует спрос. Открыв онлайн-магазины, мы изучим и другие возможности продаж, особенно в рижском регионе”, — рассказал председатель правления Indoor Group Кари Форсстен, отвечающий за коммерческую деятельность в странах Балтии.

В прошлом году учрежденная в Финляндии компания Asko отпраздновала столетие деятельности. Компании Sotka в этом году исполняется 60 лет. В Эстонии Indoor Group AS действует уже 23 года. У Asko и Sotka в Эстонии десять магазинов, а кроме того, каждая сеть располагает своим интернет-магазином. Asko и Sotka являются единственной сетью розничной продажи мебели в Эстонии, клиенты которой могут воспользоваться экологичной услугой утилизации старой мебели.