Армия госчиновников насчитывает около 20 000 человек. Их средняя зарплата - 1729 евро

Количество работников публичного сектора за год снизилось на 720 человек, то о есть на 2,5%.

Из 132 225 человек в государственных учреждениях и учреждениях местных самоуправлений трудилось 27 569 служащих (20,9%).

Средний возраст работников публичного сектора составил 43,4 года. Женщин насчитывается чуть больше, чем мужчин, однако в спецслужбах превалируют молодые мужчины. Работников с высшим образованием насчитывается 60% (против 41% по стране в целом).

Средняя брутто-зарплата государственного чиновника в прошлом году составила 1729 евро (рост за год 6,9%), средняя зарплата чиновника местных самоуправлений — 1607 евро (рост за год 11%).