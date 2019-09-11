Армия госчиновников насчитывает около 20 000 человек. Их средняя зарплата - 1729 евро(34)
Как следует из отчета Министерства финансов, в прошлом году в публичном секторе работало в общей сложности 132 225 человек, в том числе 19067 госчиновников. Средняя зарплата госчиновника составляла 1726 евро, что на 6,9% больше, чем в предыдущий период.
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