АРХИВНЫЕ ФОТО: Торговый центр Kristiine отмечает юбилей. Давайте вспомним, как он выглядел раньше и как сейчас!

Мысли об открытии универмага на территории бывшего таксопарка появились у эстонских предпринимателей еще в середине 90-х годов. В 1996 году бизнесмен Маргус Рейнсалу и итальянский инвестор Эрнесто Преатони заключили инвестиционный договор на строительство торгового центра.

Изначально площадь магазина планировалась около 10 000 квадратных метров, однако в ходе планировки она была увеличена до 21 000 квадратных метров. Торговый центр Kristiine был открыт 28 мая 1999 года в 10 часов. В день открытия его посетили 35 000 человек.

Якорным арендатором Kristiine стал итальянский гипермаркет Primo. За первый год работы торгового центра его посетили 7,5 млн человек, суммарный годовой оборот магазинов универмага составил 680 млн крон. Еще через год все торговые площади центра нашли своих арендаторов. Для собственников центра это стало сигналом о том, что необходимо развивать бизнес и наращивать торговые площади. В 2002 году площадь Kristiine увеличилась на 17 000 квадратных метров.

В результате расширения число магазинов торгового центра увеличилось на 40 — среди них такие, как JYSK, PlussMiinus Elektroonika и Giacomelli Sport, Naf-Naf, Terranova, Quicksilver, LTB, AG, Reserved, Sangar, Lee Cooper jt. Lisandusid ka Ecco, Salamander, Hawaii Express, Citysport и многие другие.

В 2002 году закрылся гипермаркет Primo, его место занял магазин торговой сети Prisma.

К 2006 году суммарный оборот магазинов торгового центра Kristiine вырос на 25,4%, достигнув 1,43 млрд крон. Число посетителей центра за составило 7,77 млн человек — примерно 21 000 человек в день.