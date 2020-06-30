Арендодателям облегчат условия выселения жильцов в случае просрочки платежей

Законодательные поправки дадут возможность арендодателям быстрее расторгать договор аренды в случае просрочки платежа — не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение двух.

Для защиты арендатора на арендодателя распространяется более обширное обязательство по уведомлению о расторжении договора аренды.

В то же время расторжение договора будет считаться недействительным, если арендатор погасит свой долг сразу после получения уведомления о расторжении договора.

В закон внесут статью о договорных штрафах на случай невыполнения арендатором неденежных обязательств и возможность установления более высокого процента пени на случай просрочки платежей.

Министерство планирует, что поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.