Аренда рабочей силы может спасти фермеров. Как это работает — в эксклюзиве RusDelfi

Расскажи немного о бизнесе — аренда рабочей силы, зачем это и для кого?

Аренда рабочей силы в данный момент имеет довольно ограниченный сектор применения, поскольку многие предприниматели не знакомы с подобной возможностью, или не доверяют ей. В то же время, это может быть чрезвычайно эффективно для решения кризисных ситуаций.

Можно привести пример ресторана, в котором намечается целая череда мероприятий — свадьбы, корпоративы, дни рождения. В такие моменты требуется дополнительный персонал, но поиск работников, их юридическое и бухгалтерское сопровождение, это не только финансовые, но и временные затраты. А что делать после того, как волна схлынет? Опять сокращать людей? В такие моменты гораздо проще и эффективнее прибегнуть к аренде рабочей силы. При подобной схеме все юридические и бухгалтерские трудности, например выплата налогов, ложатся на плечи фирмы, которая предоставляет этих самых работников. Таким образом, аренда рабочей силы - это довольно универсальный антикризисный инструмент.

В Эстонии такая схема комплектования коллектива только начинает завоевывать свою популярность, но в странах Северной Европы, например в Швеции, на сегодняшний день арендные договоры, в зависимости от конкретной сферы, могут составлять до 15% от общего объема контрактов.

Выгоден такой подход и самому рынку рабочей силы. Политики любят говорить о том, что рынку нужна гибкость, способность быстро реагировать на изменения. Аренда рабочей силы как раз позволяет уменьшить время реакции на любые изменения, политические или экономические.

Ваши клиенты — из каких сфер? Кому нужны работники больше всего.

В данный момент мы работаем в сфере строительства, уборки и найма складских работников. Однако мы разработали цифровую платформу, которая за счет своей модульности и универсальности может предоставлять работников для практически любой сферы — производство, торговля, ресторанный бизнес. Мы готовы реагировать на любые запросы рынка в сфере кратко- и среднесрочной аренды персонала.

У нас есть опыт работы и с иностранными заказчиками, и деятельность на рынках Швеции, Финляндии и Германии обязательно продолжится, как только будут сняты вызванные эпидемией ограничения.