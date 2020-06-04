04.06.2020, 11:20

Аренда рабочей силы может спасти фермеров. Как это работает — в эксклюзиве RusDelfi

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Maasika hinnad Balti jaama turul
Maasika hinnad Balti jaama turulFoto: Rauno Volmar

Возможно, фермерам придется арендовать местную рабочую силу, так как сезонные работники из Украины не смогут приехать, например, для сбора клубники.

Аренда работников — пока не самая популярная услуга в Эстонии. RusDelfi попросил руководителей компании H2H Михаила Гринькова и Александра Ездакова рассказать, как устроен рынок сдачи в аренду работников на определенный срок.

Расскажи немного о бизнесе — аренда рабочей силы, зачем это и для кого?

Аренда рабочей силы в данный момент имеет довольно ограниченный сектор применения, поскольку многие предприниматели не знакомы с подобной возможностью, или не доверяют ей. В то же время, это может быть чрезвычайно эффективно для решения кризисных ситуаций.

Можно привести пример ресторана, в котором намечается целая череда мероприятий — свадьбы, корпоративы, дни рождения. В такие моменты требуется дополнительный персонал, но поиск работников, их юридическое и бухгалтерское сопровождение, это не только финансовые, но и временные затраты. А что делать после того, как волна схлынет? Опять сокращать людей? В такие моменты гораздо проще и эффективнее прибегнуть к аренде рабочей силы. При подобной схеме все юридические и бухгалтерские трудности, например выплата налогов, ложатся на плечи фирмы, которая предоставляет этих самых работников. Таким образом, аренда рабочей силы - это довольно универсальный антикризисный инструмент.

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В Эстонии такая схема комплектования коллектива только начинает завоевывать свою популярность, но в странах Северной Европы, например в Швеции, на сегодняшний день арендные договоры, в зависимости от конкретной сферы, могут составлять до 15% от общего объема контрактов.

Выгоден такой подход и самому рынку рабочей силы. Политики любят говорить о том, что рынку нужна гибкость, способность быстро реагировать на изменения. Аренда рабочей силы как раз позволяет уменьшить время реакции на любые изменения, политические или экономические.

Ваши клиенты — из каких сфер? Кому нужны работники больше всего.

В данный момент мы работаем в сфере строительства, уборки и найма складских работников. Однако мы разработали цифровую платформу, которая за счет своей модульности и универсальности может предоставлять работников для практически любой сферы — производство, торговля, ресторанный бизнес. Мы готовы реагировать на любые запросы рынка в сфере кратко- и среднесрочной аренды персонала.

У нас есть опыт работы и с иностранными заказчиками, и деятельность на рынках Швеции, Финляндии и Германии обязательно продолжится, как только будут сняты вызванные эпидемией ограничения.

Какие отрасли пострадают от нехватки иностранной рабочей силы, говорят, клубнику будет некому собирать. Согласен с этим?

Под самым сильным ударом окажутся фирмы, в которых большой процент рентабельности создается за счет более низкой, по сравнению с рынком, оплаты труда. Это и строительство, и агропромышленный сектор, и производство, например, металлоконструкций. Эстоноземельцы привыкли к определенному уровню оплаты труда. Далеко не все готовы работать по сниженной ставке, даже несмотря на кризис и возможное отсутствие работы. Многие предприниматели оказались в ситуации, когда в привычной и отлаженной схеме произошел сбой.

Местные не хотят работать по подобной ставке, а приезжая рабочая сила стала недоступна. И возникает выбор — либо платить больше, снижая чистую прибыль, либо оставлять продукцию гнить на полях. Именно в таких кризисных ситуациях, разумным выбором будет прибегнуть к арендной рабочей силе, ведь подобные специализированные фирмы всегда могут найти достаточное количество персонала, хоть это и обойдется дороже.

Если говорить в целом про труд руками, есть ли такое впечатление, что сейчас уже люди не хотят этим заниматься?

На самом деле — это не совсем так. Есть определенная категория людей, которая умеет и любит работать, им просто не сидится на месте без дела. В условиях повышенной конкуренции на рынке труда, многим людям придется снизить планку своих ожиданий — иначе им просто будет не выжить.

Предприятиям удобнее работать с иностранцами, так как местные не хотят выполнять черновую работу. Или это не так? Почему не приходят?

В этом утверждении есть определенная доля заблуждения. Местные готовы работать, но, как правило, по более высокой ставке оплаты труда. В то же время, работа с иностранцами связана с некоторыми сложностями в юридическом сопровождении. Получении разрешений, их продление и так далее.

Возможна ситуация, когда у работника отзывают разрешение на работу и тогда фирма резко остается без специалиста. В работе с иностранцами есть целая категория специфических рисков, и как мы увидели на примере нынешнего кризиса, ситуация может сложится очень неприятная.

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