Аренда квартир: эксперты советуют сторонам использовать взаимовыгодную схему

По состоянию на сентябрь этого года на портале недвижимости Kinnisvara24 ежедневно были выставлены в среднем 1000 съемных квартир. Иллюстрирующие состояние квартир фотографии в объявлениях демонстрируют, что более половины предлагающихся квартир требуют ремонта или обновления интерьера – просто, чтобы соответствовать элементарным современным требованиям. Особенно плохим состоянием отличаются предлагаемые в долгосрочную аренду квартиры.

Многие собственники не инвестируют в съемные квартиры по разным причинам. Опрос показал, что чаще всего у человека просто нет финансовых возможностей самостоятельно привести квартиру в порядок или взять для этого банковский кредит. Вместе с тем квартиры в более хорошем состоянии находят арендаторов существенно быстрее.

В результате популярность набирает схема, когда арендатор присматривает недорогую требующую реновации съемную квартиру, сам берет кредит и, прежде чем въехать, делает в квартире ремонт. Некоторые банки – а также, например, портал Kinnisvara24 – разработали для таких случаев специальные кредитные продукты. Скажем, Kinnisvara24 предлагает кредиты для обстановки и ремонта квартир прямо рядом с объявлениями о сдаче в аренду, чтобы потенциальные арендаторы сразу видели все возможности. Первичный ответ можно получить за минуту, а сам кредит не требует залога.