30.09.2019, 19:16

Аренда квартир: эксперты советуют сторонам использовать взаимовыгодную схему


rus.delfi.ee
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Аренда квартир: эксперты советуют сторонам использовать взаимовыгодную схему
Foto: Ester Vaitmaa

Более половины владельцев сдающихся в аренду квартир экономят на ремонте и обстановке. Но поскольку вместе с тем растет спрос именно на более качественные съемные квартиры, которых на рынке сегодня недостаточно, набирает популярность схема, согласно которой при помощи беззалогового кредита арендатор самостоятельно выполняет необходимые ремонтные работы, взамен чего получает арендный договор на более выгодных условиях и на более продолжительный срок.

По состоянию на сентябрь этого года на портале недвижимости Kinnisvara24 ежедневно были выставлены в среднем 1000 съемных квартир. Иллюстрирующие состояние квартир фотографии в объявлениях демонстрируют, что более половины предлагающихся квартир требуют ремонта или обновления интерьера – просто, чтобы соответствовать элементарным современным требованиям. Особенно плохим состоянием отличаются предлагаемые в долгосрочную аренду квартиры.

Многие собственники не инвестируют в съемные квартиры по разным причинам. Опрос показал, что чаще всего у человека просто нет финансовых возможностей самостоятельно привести квартиру в порядок или взять для этого банковский кредит. Вместе с тем квартиры в более хорошем состоянии находят арендаторов существенно быстрее.

В результате популярность набирает схема, когда арендатор присматривает недорогую требующую реновации съемную квартиру, сам берет кредит и, прежде чем въехать, делает в квартире ремонт. Некоторые банки – а также, например, портал Kinnisvara24 – разработали для таких случаев специальные кредитные продукты. Скажем, Kinnisvara24 предлагает кредиты для обстановки и ремонта квартир прямо рядом с объявлениями о сдаче в аренду, чтобы потенциальные арендаторы сразу видели все возможности. Первичный ответ можно получить за минуту, а сам кредит не требует залога.

Большинство владельцев находящихся в неважном состоянии квартир согласны позволить арендатору отремонтировать квартиру в соответствии с его потребностями, хотя это и требует подробных договоренностей. Сначала необходимо рассчитать, за какую сумму можно сделать ремонт, чтобы в зависимости от продолжительности договора аренды и размера выплат использованного для реновации кредита ремонтировать в итоге было выгоднее, чем снимать уже обновленную квартиру.

Чтобы ни одна сторона не пострадала, очень важно подробно зафиксировать все такие соглашения в договоре аренды. Следует также оговорить ситуацию досрочного расторжения договора арендодателем – в таком случае арендатор должен получить возмещение понесенных расходов. Обязательно следует зафиксировать цену аренды на определенный период. Поскольку в результате выполнения ремонта цена квартиры, как правило, увеличивается, и в будущем ее можно будет сдавать за большие деньги, часто арендодатель соглашается несколько снизить изначальную цену предложения.

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