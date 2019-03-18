Apple представила новые iPad Air и iPad mini

Apple в понедельник, 18 марта, представила в своей штаб-квартире в Купертино, штате Калифорния, новые iPad Air и iPad mini. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Оба новых гаджета поддерживают стилус Apple Pencil первого поколения.

Планшет iPad Air, согласно релизу, будет выпускаться в обновленном дизайне — ультратонком корпусе с 10,5-дюймовым дисплеем и чипом Apple A12 Bionic. Последний, как указали в компании, обеспечит повышение производительности гаджета на 70% и в два раза увеличит его графические возможности. Также улучшенный дисплей Retina с технологией True Tone (изменяет температуру экрана в зависимости от внешней освещенности), которым будет оснащен новый iPad Air, будет увеличен почти на 20%, рассказали в Apple.

iPad mini, как отмечается в релизе, в свою очередь сохранит 7,9-дюймовый экран, но будет оснащен такой же, как и новый планшет Air, системой A12 (в нее входит 64-битный 6-ядерный ARM-микропроцессор). Также планшет будет оборудован дисплеем Retina с True Tone, который обеспечит ”самую высокую плотность пикселей во всей линейке iPad”, подчеркнули в пресс-службе. ”Благодаря поддержке Apple Pencil первого поколения новый iPad mini — это идеальный блокнот, который можно взять с собой, чтобы делать наброски и записывать мысли на ходу”, — отметили в компании.