Apple отменила разработку зарядного коврика

Старший вице президент по разработке аппаратного обеспечения Дэн Риччио объяснил в заявлении, что в текущем состоянии AirPower не соответствует высоким стандартам качества Apple. Он извинился перед клиентами, которые ждали выхода этого устройства, и подтвердил, что в компании до сих пор придерживаются концепции "беспроводного будущего".

AirPower анонсировали в сентябре 2017 года. С этого момента дату его выхода на рынок уже откладывали. По словам автора TechCrunch Мэттью Панзарино, инженеры Apple не смогли обеспечить стабильную работу зарядного коврика. В частности, у них не получилсь должным образом организовать подачу электроэнергии к спиралям внутри его корпуса. Из-за этого заряжаемые устройства перегревались и ломались.

Еще один знаковый продукт от Apple — беспроводные наушники AirPods — задержались перед стартом продаж. Их первые партии были сильно ограничены. Однако теперь на улицах больших городов часто можно встретить людей с характерными динамиками в ушах.