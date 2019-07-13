Apple отключила приложение "Рация" на смарт-часах Watch из-за опасной уязвимости

В комментарии изданию TechCrunch в Apple сообщили, что причиной отключения приложения стала найденная в нем уязвимость, которая могла дать возможность прослушивать чужие iPhone. Подробности об этой уязвимости в Apple не раскрыли, но подчеркнули, что ее использование возможно только при определенных условиях. Также в компании отметили, что не располагают информацией о том, что злоумышленники пользовались этой уязвимостью.

В настоящее время приложение, которое появилось в watchOS 5 по-прежнему установлено на устройствах пользователей, но не работает. О сроках его активации пока не сообщается.

Напомним, это уже второй такой случай за последние месяцы. В феврале Apple исправила баг в FaceTime, позволявший тайно прослушивать собеседников. Первым эту ошибку в приложении обнаружил 14-летний школьник Грант Томпсон, который наткнулся на нее случайно, когда хотел поиграть с друзьями в Fortnite. Подросток рассказал об этом матери, которая обратилась в Apple, но в компании не отреагировали на ее сообщение о проблеме с FaceTime. Позднее в Apple признали ошибку и пообещали выплатить Томпсону премию в рамках программы Apple по поиску уязвимостей, а также выделить грант на обучение.