Apple не заметила уязвимость в новой системе iOS. Хакеры могут взломать любой iPhone

Напомним, джейлбрейком iOS называется операция, которая позволяет получить доступ к файловой системе iOS-устройств. По словам экспертов, ошибка, использованная для джейлбрейка iOS 12.4, также дает хакерам возможность взламывать устройства Apple и устанавливать на них шпионский софт. Так, исследователь в области кибербезопасности Нед Уилльямсон отметил, что уязвимость позволяет злоумышленникам создать зараженное приложение, которое сможет обойти существующий в iOS механизм, препятствующий работе приложений с данными друг друга, пишет TJ.

В свою очередь, сам Pwn20wnd сообщил Motherboard, что уязвимость, вероятно уже эксплуатируется, а компании, предлагающие услуги по взлому iPhone, могут взломать любое устройство с iOS 12.4.

Уязвимость, которую использовал Pwn20wnd для джейлбрейка, была впервые найдена сотрудниками Google. Они уведомили Apple об этой проблеме, и компания исправила ошибку несколько месяцев назад в iOS 12.3. Вероятно, уязвимость снова появилась в обновленной версии iOS случайно. В результате Pwn20wnd создал первый бесплатный и публичный джейлбрейк за несколько лет.