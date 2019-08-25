25.08.2019, 09:10

Apple готовится представить новые смартфоны iPhone, планшеты iPad и другие устройства


NEWSru.com
EST
Apple готовится представить новые смартфоны iPhone, планшеты iPad и другие устройства
Foto: Lucas Jackson / REUTERS

В начале сентября Apple по традиции проведет презентацию новых смартфонов iPhone, а до конца текущего года компания из Купертино может представить еще целый ряд новых устройств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с планами Apple.

Собеседники журналистов подтвердили слухи о том, что в сентябре Apple покажет три новых iPhone, которые будут представлять собой обновленные версии нынешних iPhone XS, XS Max и более доступного iPhone XR. При этом в названии первых двух моделей появится приставка "Pro", и эти смартфоны впервые в истории линейки получат тройную основную камеру со сверхширокоугольным модулем. Добавление этого модуля, а также усовершенствования алгоритмов позволят будущим владельцам устройств делать снимки большего разрешения и лучшего качества. Отдельно подчеркивается улучшение качества изображений, снятых при слабом освещении. Что же касается съемки видеороликов, то новые iPhone позволят редактировать видео прямо во время съемки. Младшая модель, которая придет на смену iPhone XR, получит двойную основную камеру с оптическим зумом.

Также сообщается, что две старшие модели смартфонов получат поддержку технологии беспроводной зарядки с возможностью заряжать от устройств беспроводные наушники AirPods. Похожую технологию ранее реализовала в своих флагманских смартфонах компания Samsung. Кроме того, источники рассказали об улучшенной системе распознавания лиц FaceID во всех новых iPhone, которая сможет узнавать владельца под более острыми углами, например, если телефон будет просто лежать на столе.

Список усовершенствований также включает улучшенную систему защиты от воды, обновленные OLED-дисплеи и новые процессоры A13, которые получат все три новых смартфона. Особенность этого процессора заключается в наличии дополнительного чипа AMX, который будет отвечать за работу с технологиями компьютерного зрения и дополненной реальности.

Что же касается других планов Apple, то источники Bloomberg рассказали, что компания готовит к выпуску обновленные версии 11-дюймового и 12,9-дюймового планшетов iPad Pro. Про эти гаджеты известно, что они, как и новые iPhone, получат обновленные камеры и свежий процессор. Также в Apple работают на 10,2-дюймовым бюджетным планшетом iPad, который сменит нынешнюю 9,7-дюймовую модель.

Помимо этого, Apple намерена выпустить 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro, размер которого будет сопоставим с 15-дюймовой моделью: размер дисплея лэптопа будет увеличен за счет сужения рамок. Экран этого ноутбука будет самым большим с 2012 года, когда Apple прекратила выпуск 17-дюймового MacBook Pro.

Наконец, в публикации говорится, что компания выпустит обновленные смарт-часы Apple Watch, которые внешне почти не будут отличаться от нынешнего поколения часов, новые и более дорогие наушники AirPods, а также более бюджетную версию домашней колонки HomePod.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: