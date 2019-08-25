Apple готовится представить новые смартфоны iPhone, планшеты iPad и другие устройства

Также сообщается, что две старшие модели смартфонов получат поддержку технологии беспроводной зарядки с возможностью заряжать от устройств беспроводные наушники AirPods. Похожую технологию ранее реализовала в своих флагманских смартфонах компания Samsung. Кроме того, источники рассказали об улучшенной системе распознавания лиц FaceID во всех новых iPhone, которая сможет узнавать владельца под более острыми углами, например, если телефон будет просто лежать на столе.

Список усовершенствований также включает улучшенную систему защиты от воды, обновленные OLED-дисплеи и новые процессоры A13, которые получат все три новых смартфона. Особенность этого процессора заключается в наличии дополнительного чипа AMX, который будет отвечать за работу с технологиями компьютерного зрения и дополненной реальности.

Что же касается других планов Apple, то источники Bloomberg рассказали, что компания готовит к выпуску обновленные версии 11-дюймового и 12,9-дюймового планшетов iPad Pro. Про эти гаджеты известно, что они, как и новые iPhone, получат обновленные камеры и свежий процессор. Также в Apple работают на 10,2-дюймовым бюджетным планшетом iPad, который сменит нынешнюю 9,7-дюймовую модель.

Помимо этого, Apple намерена выпустить 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro, размер которого будет сопоставим с 15-дюймовой моделью: размер дисплея лэптопа будет увеличен за счет сужения рамок. Экран этого ноутбука будет самым большим с 2012 года, когда Apple прекратила выпуск 17-дюймового MacBook Pro.

Наконец, в публикации говорится, что компания выпустит обновленные смарт-часы Apple Watch, которые внешне почти не будут отличаться от нынешнего поколения часов, новые и более дорогие наушники AirPods, а также более бюджетную версию домашней колонки HomePod.