Apple, Google и Amazon остаются самыми дорогими брендами
Технологические концерны лидируют с большим отрывом, несмотря на пристальное внимание антимонопольных органов. Стоимость бренда Apple достигла почти 234 млрд долларов, сообщает Interbrand.
Технологические концерны лидируют с большим отрывом, несмотря на пристальное внимание антимонопольных органов. Стоимость бренда Apple достигла почти 234 млрд долларов, сообщает Interbrand.
Apple, Google, Amazon и Microsoft остаются самыми дорогими брендами, несмотря на пристальное внимание антимонопольных органов к технологическим концернам. Стоимость марки Apple выросла на 9 процентов и достигла почти 234 млрд долларов, Google занимает второе место. Стоимость этого бренда увеличилась на 8 процентов до 167,6 млрд долларов, сообщила компания маркетинговых исследований Interbrand в четверг, 17 октября.
В случае с Amazon маркетологи констатировали удорожание бренда сразу на 24 процента до почти 125,3 млрд долларов. В результате эта компания интернет-торговли и провайдер голосового ассистента Alexa увеличила отрыв от Microsoft, стоимость бренда которого Interbrand сейчас оценивает в 109 млрд долларов.
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