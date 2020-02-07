Apotheka подаст на государство в суд после вступления в силу аптечной реформы

Размер ущерба, который Линнамяэ намерен взыскать с государства, выяснится по результатам проводимой в настоящее время экспертной оценки, говорится в распространенном в пятницу заявлении бизнесмена, пишет rus.err.ee.

"Когда до вступления реформы в силу осталось менее двух месяцев и продать аптеки невозможно, я решил передать их работающим сейчас в предприятии провизорам. Пациенты не должны страдать из-за аптечной реформы, но государство должно компенсировать предпринимателям справедливую стоимость аптек", — заявил Линнамяэ.

Бизнесмен при этом назвал аптечную реформу ликвидацией свободного предпринимательства и безответственным экспериментом со здоровьем населения без выплаты справедливой компенсации нынешним владельцам аптек.

"Это беспрецедентный случай в истории Эстонии, когда предпринимателей заставляют отказываться от своих предприятий. Ни у кого в нашей стране больше нет гарантий неприкосновенности собственности", — заявил он.