Apollo Kino открывает новый киноцентр в Йыхви

В двух залах кинотеатра в общей сложности 178 удобных кресел, среди которых и абсолютные фавориты клиентов Apollo Kino — ”звездные” кресла и диваны для двоих.

”Роскошные кожаные ”звездные” кресла Apollo завоевали наших клиентов тем, что оснащены регулируемыми спинками и опорами для ног. В кресла также интегрированы устройства, позволяющие удобно заказывать в кинобаре напитки, закуски, коктейли и смузи. Более того, таким же образом можно заказать вкуснейшие блюда из меню MONK WOK & SUSHI и PAPPA PIZZA”, — отмечает Эрм.

Уникальные диваны для двоих идеально подходят для того, чтобы насладиться фильмом вместе со спутником, они предлагают зрителям в кинотеатре комфорт домашнего дивана. Помимо Apollo Kino Jõhvi, такие диваны для двоих есть только в Apollo Kino Ülemiste.

”В плане программы кинотеатра мы будем руководствоваться интересами как эстоноязычного, так и русскоязычного населения, чтобы предложить киноманам широкий выбор: от современных голливудских блокбастеров и российских картин до отечественной кинопродукции”, — перечислила Эрм.

Залы Apollo Kino Jõhvi оснащены самым современным кинооборудованием. Самые заметные из списка используемой техники — это лазерные проекторы Barco RGB, благодаря детальнейшему 4K-разрешению которых фильм кажется невероятно реалистичным. В кинозалах нового кинотеатра находятся отмеченные мировыми наградами экраны Harkness и поразительно детализованная и мощная звуковая система, специально разработанная для залов Apollo Kino. В обоих залах также есть возможность просмотра фильмов в формате 3D.

”Как руководитель торгового центра я очень рад сообщить, что долгожданный Apollo Kino наконец откроет двери в йыхвиском Pargi Keskus. Судя по интересу к точной дате открытия, уверен, что он станет для местных жителей популярным местом для посещения. Мы хотим предложить своим гостям самые лучшие услуги и незабываемые впечатления вместе с Pargi Keskus”, — выражает свои положительные ожидания руководитель Pargi Keskus Марек Ярве.

В Apollo Kino Jõhvi представят концепцию самообслуживания, уже известную гостям других кинотеатров Apollo, которая позволяет покупать билеты и закуски, не стоя в очереди. ”В дополнение к разнообразному ассортименту закусок и напитков, в торговом зале киноманы смогут приобрести и напитки в кафе Ice Café с системой самообслуживания”, — добавила Эрм. Кроме того, гастрономические впечатления можно получить и в баре Apollo Star Lounge, где готовят отличный высококачественный кофе, освежающие смузи и яркие коктейли. Все напитки можно употреблять как во время фильма, так и просто находясь в lounge кинотеатра.