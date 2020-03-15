15.03.2020, 09:10
Apollo Group временно закрывает весь свой бизнес: книжные магазины, KFC, Blender и Vapiano(8)
В связи с коронавирусом Apollo Group OÜ с 15 марта закрывает все свои заведения, чтобы препятствовать распространению вируса.
В связи с коронавирусом Apollo Group OÜ с 15 марта закрывает все свои заведения, чтобы препятствовать распространению вируса.
Еще в пятницу Apollo закрыла все свои кинотеатры и развлекательные центры O´Learys.
С воскресенья же будут закрыты и другие принадлежащие Apollo заведения. Решение касается как книжных магазинов Apollo, так и ресторанов KFC и Vapiano, баров с соком Blender и кафе-мороженых IceCafe.
Руководство Apollo Group подчеркивает, что когда пандемия спадет, заведения будут вновь открыты.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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