27.09.2020, 09:11

Аналог продукции известной эстонской фирмы стоит на Aliexpress втрое дешевле оригинала


EST
Аналог продукции известной эстонской фирмы стоит на Aliexpress втрое дешевле оригинала
Kollaaž (Click&Grow/Aliexpress)

Аналог емкости для хранения трав от известного производителя ”умных” цветочных горшков можно найти в китайском интеренет-магазине за цену в три раза меньшую, чем у оригинала.

На сайте Click & Grow данный контейнер стоит 19.95 евро. На Aliexpress товар такого же внешнего вида и с такими же функциями стоит 6,05 евро плюс 0,55 евро добавляется плата за доставку в Эстонию.

Kuvatõmmis
Kuvatõmmis

Ранее в СМИ уже писали, как эстонские производители и дизайнеры обнаруживали, что копии их продукции продаются в других странах, как правило Китае.

Например, в декабре прошлого года дизайнер Танель Веэнре сказал Pealtnägija, что два года назад его серьги стали популярными среди китайцев и они стали их часто заказывать. Однако вскоре Веэнре обнаружил, что серьги стали подделывать и продавать в четыре раза дешевле.

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