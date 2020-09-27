Аналог продукции известной эстонской фирмы стоит на Aliexpress втрое дешевле оригинала

На сайте Click & Grow данный контейнер стоит 19.95 евро. На Aliexpress товар такого же внешнего вида и с такими же функциями стоит 6,05 евро плюс 0,55 евро добавляется плата за доставку в Эстонию.

Kuvatõmmis

Kuvatõmmis

Ранее в СМИ уже писали, как эстонские производители и дизайнеры обнаруживали, что копии их продукции продаются в других странах, как правило Китае.

Например, в декабре прошлого года дизайнер Танель Веэнре сказал Pealtnägija, что два года назад его серьги стали популярными среди китайцев и они стали их часто заказывать. Однако вскоре Веэнре обнаружил, что серьги стали подделывать и продавать в четыре раза дешевле.