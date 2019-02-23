Анализ SEB: вскоре при аренде офисных площадей можно будет выторговать себе более выгодные условия

”В Таллине наступило время арендаторов, поскольку эта прибавка площади даст возможность выторговать себе более выгодные условия, особенно в том, что касается площадей класса B. Офисы класса А смогут, очевидно, сохранить прежний уровень аренды, а также индексировать арендную цену. Однако владельцы площадей класса B должны, скорее всего, быть более открыты в отношении переговоров и должны продумать, как сохранить привлекательность своих площадей”, — рассказал руководитель направления банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов.

Поскольку среди столиц стран Балтии именно Вильнюс смог привлечь наибольшее число сервисных центров международных предприятий, там рынок офисных площадей сейчас практически достиг равновесия: увеличившееся предложение было встречено столь же большим спросом. Рижский рынок был более консервативным в плане пополнения рынка новыми проектами развития, и там максимальные цены на аренду ниже, чем в столице Литвы. Что касается таллинского рынка офисных площадей, здесь SEB пока не видит причин для заметного роста аренды в ближайшие годы, и все же новые офисные здания, которые появятся на рынке, наверняка уйдут в аренду в разумные сроки.

”Таллин имеет высокую конкурентоспособность в плане офисных площадей, если международным предприятиям требуется площадь для расширения своей деятельности. Объекты развития ИТ-сферы, колл-центры и центры обслуживания, а также опорные услуги найдут себе подходящее место для деятельности, если подойдут все прочие условия. Центры развития ИТ-услуг и предприятия, оказывающие опорные услуги, сегодня могут выбирать между альтернативами, к тому же они могут выторговать себе более выгодные условия аренды”, — добавил Артем Соколов.