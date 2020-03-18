Анализ SEB: пенсионные взносы разумно продолжить

При этом приостановление взносов со стороны государства не дало инвесторам возможности получить выгоду от самого сладкого периода подъема, сообщает банк в своем пресс-релизе.

”Больше всего выиграли те инвесторы, у которых было соблюдено три условия. Во-первых, они продолжили делать свои взносы. Во-вторых, из-за этого государство впоследствии перечисляло на их пенсионные счета 6% социального налога вместо обычных 4%, и, в-третьих, инвесторы временно добровольно увеличили свои взносы с 2% до 3%. В этих условиях клиенты, получающие среднюю по Эстонии брутто-зарплату и держащие свои пенсионные сбережения в самых популярных фондах с прогрессивной стратегией, заработали на 1988 евро больше, чем те, кто прервал свои взносы”, — сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.

Инвесторы, которые продолжили делать пенсионные взносы в 2009-2010 годах, но впоследствии отказались повысить свою ставку платежа, накопили на 1445 евро больше, чем те, кто прервал взносы. Сравнение сделано по состоянию на 16 марта 2020 года.

”В начале 2009 года в Эстонии насчитывалось более 580 000 человек, накапливающих к пенсии, из которых почти 170 000 продолжали делать взносы. Средняя сумма накоплений во II ступени в 2009 году составляла 1253 евро, что к сегодняшнему дню достигает 5744 евро. Таким образом, добавившиеся ввиду продолжения взносов 1988 евро составляют примерно треть нынешнего среднего портфеля”, — добавила Мессимас.

За время приостановки пенсионных взносов акции скачкообразно подорожали