Анализ SEB: пенсионные взносы разумно продолжить

Мировые фондовые рынки достигли дна после прошлого кризиса в марте 2009 года. Однако с момента приостановления взносов со стороны государства в июле 2009 года до возобновления взносов в начале 2011 года мировые фондовые рынки выросли примерно на 45 процентов, а Таллиннская фондовая биржа — на целых 133 процента. Поскольку жители Эстонии не имели возможности инвестировать в наиболее благоприятный период, то это оставило определенный след на личные пенсионные активы людей, а также на доходность пенсионных фондов Эстонии, особенно по сравнению с большинством других стран, где взносы не прерывались.
По словам Мессимас, это демонстрирует, насколько важно регулярно откладывать в плане пенсионных накоплений, и каким образом это приводит к положительному эффекту в долгосрочной перспективе. ”Даже если взносы прерываются лишь на время, это означает меньший прирост пенсионных активов”, — добавила Мессимас.
Предыстория (источник: Pensionikeskus.ee)
С 1 июня 2009 года до 31 декабря 2010 года государство приостановило свои взносы в обязательную накопительную пенсию. При желании накапливающие к пенсии лица могли на основании заявления продолжить делать взносы в 2010 году. В порядке исключения, у лиц, родившихся в 1954 году и ранее, осталась возможность продолжать делать взносы с 2010 года по действовавшей прежде схеме 2% + 4%.
С 1 января 2012 года взносы в обязательную накопительную пенсию были полностью восстановлены. Работодатель начислял 2% от брутто-зарплаты работника, а государство добавляло к этому 4% (часть накопительной пенсии социального налога).
Для тех, кто добровольно продолжал делать взносы в период с 2014 по 2017 год автоматически были применены ставки взносов в размере 2% + 6%. Иными словами, сам присоединившийся вносил во II ступень 2% от своей брутто-зарплаты, а государство добавляло к этому 6%. Эти лица имели право подать заявление о повышении своего взноса до 3%.
Странный факт: кого коронавирус обходит стороной
Коронавирус - биооружие и занесли его США - дипломат Китая
Астролог предсказал дату завершения эпидемии коронавируса
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса