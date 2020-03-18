Анализ SEB: пенсионные взносы разумно продолжить

На рубеже последнего десятилетия ввиду экономического кризиса государство на полтора года приостановило взносы в пенсионные фонды II ступени, но люди могли в одностороннем порядке продолжать делать взносы. Анализ банка SEB показывает, что те, кто активно продолжал делать взносы, накопили во II ступени значительно больше, чем инвесторы, которые временно отказались от взносов.
При этом приостановление взносов со стороны государства не дало инвесторам возможности получить выгоду от самого сладкого периода подъема, сообщает банк в своем пресс-релизе.
”Больше всего выиграли те инвесторы, у которых было соблюдено три условия. Во-первых, они продолжили делать свои взносы. Во-вторых, из-за этого государство впоследствии перечисляло на их пенсионные счета 6% социального налога вместо обычных 4%, и, в-третьих, инвесторы временно добровольно увеличили свои взносы с 2% до 3%. В этих условиях клиенты, получающие среднюю по Эстонии брутто-зарплату и держащие свои пенсионные сбережения в самых популярных фондах с прогрессивной стратегией, заработали на 1988 евро больше, чем те, кто прервал свои взносы”, — сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.
Инвесторы, которые продолжили делать пенсионные взносы в 2009-2010 годах, но впоследствии отказались повысить свою ставку платежа, накопили на 1445 евро больше, чем те, кто прервал взносы. Сравнение сделано по состоянию на 16 марта 2020 года.
”В начале 2009 года в Эстонии насчитывалось более 580 000 человек, накапливающих к пенсии, из которых почти 170 000 продолжали делать взносы. Средняя сумма накоплений во II ступени в 2009 году составляла 1253 евро, что к сегодняшнему дню достигает 5744 евро. Таким образом, добавившиеся ввиду продолжения взносов 1988 евро составляют примерно треть нынешнего среднего портфеля”, — добавила Мессимас.
За время приостановки пенсионных взносов акции скачкообразно подорожали
Мировые фондовые рынки достигли дна после прошлого кризиса в марте 2009 года. Однако с момента приостановления взносов со стороны государства в июле 2009 года до возобновления взносов в начале 2011 года мировые фондовые рынки выросли примерно на 45 процентов, а Таллиннская фондовая биржа — на целых 133 процента. Поскольку жители Эстонии не имели возможности инвестировать в наиболее благоприятный период, то это оставило определенный след на личные пенсионные активы людей, а также на доходность пенсионных фондов Эстонии, особенно по сравнению с большинством других стран, где взносы не прерывались.
По словам Мессимас, это демонстрирует, насколько важно регулярно откладывать в плане пенсионных накоплений, и каким образом это приводит к положительному эффекту в долгосрочной перспективе. ”Даже если взносы прерываются лишь на время, это означает меньший прирост пенсионных активов”, — добавила Мессимас.
Предыстория (источник: Pensionikeskus.ee)
С 1 июня 2009 года до 31 декабря 2010 года государство приостановило свои взносы в обязательную накопительную пенсию. При желании накапливающие к пенсии лица могли на основании заявления продолжить делать взносы в 2010 году. В порядке исключения, у лиц, родившихся в 1954 году и ранее, осталась возможность продолжать делать взносы с 2010 года по действовавшей прежде схеме 2% + 4%.
С 1 января 2012 года взносы в обязательную накопительную пенсию были полностью восстановлены. Работодатель начислял 2% от брутто-зарплаты работника, а государство добавляло к этому 4% (часть накопительной пенсии социального налога).
Для тех, кто добровольно продолжал делать взносы в период с 2014 по 2017 год автоматически были применены ставки взносов в размере 2% + 6%. Иными словами, сам присоединившийся вносил во II ступень 2% от своей брутто-зарплаты, а государство добавляло к этому 6%. Эти лица имели право подать заявление о повышении своего взноса до 3%.
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