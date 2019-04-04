04.04.2019, 13:02

Анализ SEB: несмотря на обилие торговых площадей, цены на аренду в Таллинне пока стабильны


rus.delfi.ee
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Maakri kõrghoone vaated
Maakri kõrghoone vaatedMobiilifoto: Argo Ideon/Maaleht

На рынке торговых площадей опасность перегрева среди столиц стран Балтии наиболее высока в Таллинне, так как за последние годы именно здесь появилось много новых площадей. Однако ожидается, что средняя стоимость аренды в Таллинне останется на прежнем уровне − 14-15 евро за квадратный метр, так как, по данным анализа SEB, пока не снизятся обороты съемщиков, веских аргументов для снижения цены недостаточно.

За последние годы во всех трех странах ощущался спрос на большие торговые центры, однако в Риге и в Вильнюсе за последние 10 лет больших девелоперских проектов не появилось, тем не менее скоро в Риге будет закончен торговый центр Akropolis. С 2017 года в Таллинне увеличение торговых площадей превышало рост оборота розничной торговли; в Риге и Вильнюсе − противоположная ситуация.

В Вильнюсе свободных площадей чуть более одного процента, в Риге и Таллинне − около трех процентов. В Таллинне за последние десять лет свободными оставались меньше 1,5 процента площадей, новые площади расхватывались на лету. В следующем году доля свободных площадей в Таллинне может превысить 4 процента.

”Все шире понимание того, что для привлечения клиентов необходимы совместные усилия как собственника, так и арендатора. Так как представленные в торговых центрах бренды практически одинаковы, кроме того чрезвычайно быстро растут объемы электронной торговли, владельцы торговых центров должны увеличивать привлекательность своих торговых центров и предлагать посетителям не только новые торговые марки, но и варианты проведения досуга. У нас, как и в других странах, скоро будет распространяться вид аренды на основании оборота, что приведет к разделению рисков между собственником и арендатором”, − сообщил руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов.

Торговые центры должны уже сейчас задумываться о том, каким образом на спрос на торговые площади повлияет рост электронной коммерции и кто из арендаторов планирует по данной причине частично или полностью отказаться от физической торговой площади. Если еще 10 лет назад кино, рестораны и спортивные клубы были новинкой для торгового центра, то теперь они вошли в стандарт, а команды по развитию торговых центров должны искать новые, более сложные решения для привлечения или удержания клиентов

Хорошие времена для складских площадей

Электронная коммерция, которая, скорее, причиняет головную боль владельцам торговых площадей, положительно влияет на сегмент рынка складских площадей. Вследствие роста розничной торговли, транзита и увеличения производства для складских площадей стран Балтии настали хорошие времена. Средняя стоимость аренды в 4-5 евро за квадратный метр несколько выше, чем в странах центральной и восточной Европы, но почти в два раза ниже, чем в Стокгольме. Если в 2010 году 20 процентов складских площадей Таллинна и окрестностей пустовали, то теперь этот показатель снизился до 6-7 процентов, а цены на аренду стабилизировались.

Спрос и предложение остаются в равновесии, так как большинство крупных девелоперских проектов выполняются либо по заказу арендатора, либо для собственных нужд. Однако, если рост электронной коммерции ускорится, как владельцы недвижимых торговых площадей, так и сами держатели складов должны будут переоценить свои долгосрочные потребности расширения, в том числе в сфере адаптации площадей для дополнительной автоматизации логистики.

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