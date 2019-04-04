Анализ SEB: несмотря на обилие торговых площадей, цены на аренду в Таллинне пока стабильны

За последние годы во всех трех странах ощущался спрос на большие торговые центры, однако в Риге и в Вильнюсе за последние 10 лет больших девелоперских проектов не появилось, тем не менее скоро в Риге будет закончен торговый центр Akropolis. С 2017 года в Таллинне увеличение торговых площадей превышало рост оборота розничной торговли; в Риге и Вильнюсе − противоположная ситуация.

В Вильнюсе свободных площадей чуть более одного процента, в Риге и Таллинне − около трех процентов. В Таллинне за последние десять лет свободными оставались меньше 1,5 процента площадей, новые площади расхватывались на лету. В следующем году доля свободных площадей в Таллинне может превысить 4 процента.

”Все шире понимание того, что для привлечения клиентов необходимы совместные усилия как собственника, так и арендатора. Так как представленные в торговых центрах бренды практически одинаковы, кроме того чрезвычайно быстро растут объемы электронной торговли, владельцы торговых центров должны увеличивать привлекательность своих торговых центров и предлагать посетителям не только новые торговые марки, но и варианты проведения досуга. У нас, как и в других странах, скоро будет распространяться вид аренды на основании оборота, что приведет к разделению рисков между собственником и арендатором”, − сообщил руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артем Соколов.