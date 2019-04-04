Анализ SEB: несмотря на обилие торговых площадей, цены на аренду в Таллинне пока стабильны

Торговые центры должны уже сейчас задумываться о том, каким образом на спрос на торговые площади повлияет рост электронной коммерции и кто из арендаторов планирует по данной причине частично или полностью отказаться от физической торговой площади. Если еще 10 лет назад кино, рестораны и спортивные клубы были новинкой для торгового центра, то теперь они вошли в стандарт, а команды по развитию торговых центров должны искать новые, более сложные решения для привлечения или удержания клиентов
Хорошие времена для складских площадей
Электронная коммерция, которая, скорее, причиняет головную боль владельцам торговых площадей, положительно влияет на сегмент рынка складских площадей. Вследствие роста розничной торговли, транзита и увеличения производства для складских площадей стран Балтии настали хорошие времена. Средняя стоимость аренды в 4-5 евро за квадратный метр несколько выше, чем в странах центральной и восточной Европы, но почти в два раза ниже, чем в Стокгольме. Если в 2010 году 20 процентов складских площадей Таллинна и окрестностей пустовали, то теперь этот показатель снизился до 6-7 процентов, а цены на аренду стабилизировались.
Спрос и предложение остаются в равновесии, так как большинство крупных девелоперских проектов выполняются либо по заказу арендатора, либо для собственных нужд. Однако, если рост электронной коммерции ускорится, как владельцы недвижимых торговых площадей, так и сами держатели складов должны будут переоценить свои долгосрочные потребности расширения, в том числе в сфере адаптации площадей для дополнительной автоматизации логистики.