Анализ SEB: на молочном рынке стран Балтии лидирует Литва

В последние годы годовой объем производства сырого молока в странах Балтии оставался на уровне 3 миллионов тонн, половину из которых дает Литва. Годовой объем производства как Эстонии, так и Латвии составляет 0,7–0,8 миллиона тонн, в то время как Литва производит 1,4 миллиона тонн. Если в Эстонии годовой объем производства в последние годы вырос, то в Латвии отмечается скорее негативный тренд. Годовой объем производства молочной продукции в странах Балтии остается на уровне 2,8 миллиона тонн, львиную долю из которых — 1,7 миллиона тонн — дает Литва. Соответствующие показатели для Латвии и Литвы — приблизительно 0,6 миллиона тонн, и здесь также в Эстонии объемы растут, а в Латвии снижаются.

Хотя на литовском рынке объемы выше всего, там тоже существуют значительные ”ножницы” между объемами производства и переработки. В связи с этим в 2018 году экспорт сырого молока из Латвии в Литву вырос на 12 процентов.

А вот экспорт молока из Эстонии в Литву, наоборот, снизился за год на 3 процента, однако этому предшествовал значительный рост.