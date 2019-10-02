02.10.2019, 13:30

Анализ SEB: на молочном рынке стран Балтии лидирует Литва


rus.delfi.ee
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Valio uus kodujuustu liin Laevas
Valio uus kodujuustu liin LaevasFoto: Argo Ingver

Как показал анализ, проведенный SEB, лидером молочного рынка Балтийского региона является Литва, опережающая по объемам производства и обработки как Эстонию, так и Латвию. Ежегодно в Литве производится практически тот же объем сырого молока, что и в остальных балтийских странах вместе взятых, и 60 процентов молочной продукции стран Балтии.

В последние годы годовой объем производства сырого молока в странах Балтии оставался на уровне 3 миллионов тонн, половину из которых дает Литва. Годовой объем производства как Эстонии, так и Латвии составляет 0,7–0,8 миллиона тонн, в то время как Литва производит 1,4 миллиона тонн. Если в Эстонии годовой объем производства в последние годы вырос, то в Латвии отмечается скорее негативный тренд. Годовой объем производства молочной продукции в странах Балтии остается на уровне 2,8 миллиона тонн, львиную долю из которых — 1,7 миллиона тонн — дает Литва. Соответствующие показатели для Латвии и Литвы — приблизительно 0,6 миллиона тонн, и здесь также в Эстонии объемы растут, а в Латвии снижаются.

Хотя на литовском рынке объемы выше всего, там тоже существуют значительные ”ножницы” между объемами производства и переработки. В связи с этим в 2018 году экспорт сырого молока из Латвии в Литву вырос на 12 процентов.

А вот экспорт молока из Эстонии в Литву, наоборот, снизился за год на 3 процента, однако этому предшествовал значительный рост.

”Рост спроса на сырое молоко, а также местного и экспортного рынков молочной продукции, стал причиной оптимизма в молочном секторе, который восстанавливается после падения предыдущих лет. Поэтому многие производители и переработчики молока снова начали инвестировать. Как и в других областях сельского хозяйства, в молочном секторе наблюдается постепенный рост удельного веса экологичного производства”, — прокомментировал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Pank Айнар Леппянен.

Ведущие мировые производители молока в последние годы демонстрируют рост, достаточный для удовлетворения глобального спроса. С 2015 года колебание цен на молочные продукты в ЕС было незначительным.

Анализ SEB основан на данных Eurostat и государственных департаментов статистики.

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