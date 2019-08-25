Анализ: реформа второй пенсионной ступени предлагает людям сложный, но очень важный выбор

Если человек присоединился ко второй ступени:

- есть возможность продолжить накопления, как и ранее. Человек платит из своей зарплаты 2% в пенсионный фонд, а государство добавляет с уплаченного работником социального налога еще 4%;

- есть возможность в будущем прекратить платежи во вторую ступень, но сохранить накопленный на второй ступени пай. При желании можно снова возобновить взносы;

- есть возможность перевести на свой инвестиционный счет накопленные в фондах деньги и самому их инвестировать. Подоходный налог нужно будет заплатить, если деньги изымаются с инвестиционного счета. Деньги можно изъять в любое время;

- можно направить будущие платежи по второй ступени на инвестиционный счет. Деньги можно изъять в любое время, уплатив подоходный налог;

- можно без инвестиционного счета изъять все накопленные на второй пенсионной ступени деньги. В этом случае автоматически прекращаются будущие платежи во вторую ступень. Со всей накопленной и снятой суммы нужно заплатить подоходный налог, деньги поступают в полное распоряжение человека;

Частично взять деньги из второй ступени нельзя - можно взять всё или ничего.

Люди, которые не присоединились ко второй пенсионной ступени:

- могут добровольно на основании заявления присоединиться ко второй ступени;

- выходящая на рынок труда молодежь принудительно и автоматически присоединяется ко второй ступени, хотя может сразу же подать заявление о выходе из нее.