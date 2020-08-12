Анализ расходов: июль побудил жителей Эстонии выйти из дома

Если в апреле на поездки было потрачено почти на 90% меньше денег по сравнению с предыдущим годом, то в июле расходы в этом секторе немного восстановились, и сейчас они на 40% ниже, чем в прошлом году. Расходы в секторе развлечений также начали постепенно восстанавливаться, сейчас они примерно на 17% ниже, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом расходы жителей Эстонии в кафе и ресторанах достигли прежнего уровня, в этом году они даже на один процент выше.

”Несмотря на то, что во многих сферах уровень расходов с точки зрения эстонских потребителей восстановился, с точки зрения компаний он может не означать уровень прошлого года, поскольку в секторе туризма, размещения и общественного питания важную роль играют расходы зарубежных туристов. Смелое потребление жителей Эстонии, безусловно, является положительным сигналом, однако очевидно, что мы не можем говорить о полном восстановлении экономики только на основании этих данных, поскольку туристический сезон с низкой активностью накладывает свой отпечаток на предприятия, занятые в туристическом секторе”, — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, комментируя сложившуюся ситуацию.

Увеличение расходов на поездки и развлечения немного компенсировало остававшиеся до сих пор высокими затраты на дизайн, ремонт и предметы домашнего обустройства. Если еще в июне расходы на обустройство дома и сада были на 20% выше, чем в прошлом году, то в июле эти темпы роста несколько замедлились, оставаясь на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, сектору домашнего благоустройства, вероятно, лучше всех удалось справиться с кризисом в результате эпидемии в начале года.

”Если посмотреть на рост объемов индустрии развлечений и общественного питания в начале этого года, то заметна хорошая тенденция к росту. В сфере развлечений расходы населения по сравнению с февралем увеличились на 24%, при этом сектор общественного питания также показал рост на 17%. Однако с марта объемы в этих секторах упали почти на треть, а в апреле — даже на 65% по сравнению с прошлогодними объемами. Таким образом, хотя в сфере общественного питания мы видим, что потребление жителями Эстонии более или менее восстановилось до уровня прошлого года, нам есть, чему радоваться. Однако у всех еще свежи горькие воспоминания о четырехмесячном засушливом периоде и предшествовавшим ему сильном росте, который обнадеживал нас с оптимизмом смотреть в будущее”, — сказал Леннарт Китт, комментируя данные банка SEB.