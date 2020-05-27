Анализ: переживут ли авиакомпании коронакризис?
Закончилась очередная печальная для авиационной отрасли неделя, полная неутешительных новостей, пишет Euronews.
Закончилась очередная печальная для авиационной отрасли неделя, полная неутешительных новостей, пишет Euronews.
Производитель авиационных двигателей Rolls Royce объявил о сокращении 9 000 рабочих мест. Пилоты Brussels Airlines согласились на 45-процентное сокращение зарплаты ради сохранения своих рабочих мест, Air France заявила, что постепенно ликвидирует весь парк Airbus A380.
В новом отчёте аудиторской компании PricewaterhouseCoopers говорится, что 60% мировых авиаперевозок по-прежнему не осуществляется — почти 18 000 коммерческих авиалайнеров по всему миру томятся без дела на взлётных полосах и в ангарах.
В этом году количество пассажиров может сократиться до уровня, невиданного с 1970-х годов, — но кто тогда летал регулярно? И почти наверняка некоторые авиакомпании в этом году исчезнут совсем.
Те, кто всё-таки выживет, должны будут приспособиться к новым, постоянно меняющимся нормам. Большинство авиакомпаний будут требовать проверки температуры перед полетом, наличия масок на борту и отсутствия очередей в туалет. Также продолжаются споры о том, нужно ли освобождать среднее место и предоставлять напитки и еду во время полёта.
Доверие общественности к индустрии туризма упало до рекордно низкого уровня. Согласно новому исследованию, проведённому британской потребительской группой Which, авиакомпании и туристические агентства продолжают отменять и переносить рейсы и туры, то есть всячески срывают планы клиентов в связи с ограничениями из-за коронавируса, нарушая тем самым законодательство ЕС.
Этот год туристическая индустрия точно захочет забыть. Но до того, как это произойдёт, в северном полушарии наступит самый важный сезон — сезон летних отпусков. Получится ли его спасти?
Да, возможно. Италия и Греция совместно работают над тем, чтобы вновь открыть свой туристический сектор. На этой неделе Афины объявили о том, что открываются для туристов с 15 июня, международные рейсы в этот город возобновятся с 1 июля. Авиакомпании им вторят. Например, EasyJet планирует возобновить некоторое количество рейсов с 15 июня. Ryanair, крупнейшая авиакомпания Европы, сообщает, что большинство её услуг будет вновь доступно с июля.
Но вполне возможно, что многие путешественники решат не рисковать. Риск состоит не только в угрозе их собственному здоровью, но также и в страхе, что начнётся вторая волна пандемии, которая может привести к очередной изоляции, и туристы окажутся в ловушке за границей. Добавьте к этому 14-дневный карантин, который вводится в Испании, Великобритании и Ирландии, и такой отпуск начинает казаться бессмысленным.
Однако все пострадали по-разному. Кризис, возможно, даже спас некоторые авиакомпании, перебросив трап в салон финансовой поддержки правительства: гранты, кредитование, налоговые льготы, ослабление регулирования и так далее.
Например, Alitalia возобновляет деятельность, получив огромную государственную субсидию в размере 3 миллиардов евро. Перевозчик, который потерял более 450 миллионов евро в прошлом году и ещё 218 миллионов евро в первом квартале этого года, сократил очень мало сотрудников. Condor скоро получит вторую часть государственной помощи и шанс остаться независимым. Латвийский airBaltic, потерявший в 2019 году 8,2 миллиона евро, вступает во вторую половину 2020 года, имея большой приток средств от государства.
Всё это привело к тому, что известный своей прямолинейностью руководитель Ryanair Майкл О'Лири возмущённо обвинил некоторые авиакомпании в том, что они паразитируют на государственных деньгах. «Вот что происходит на самом деле: французы и немцы, имеющие огромные дотации — миллиарды в виде государственной помощи, — в период восстановления авиасообщения смогут либо продавать билеты по более низкой цене, чем тот же Ryanair, либо объединяться и поглощать своих слабых конкурентов, когда всё закончится», — сказал О'Лири.
Под большим вопросом остаётся и то, нужно ли Европе так много авиакомпаний. Да, достаточно состоятельные для того, чтобы летать регулярно, потребители от наличия конкуренции только выигрывают, но приносит ли это в конечном итоге пользу налогоплательщикам, на плечи которых ложится оплата этих полётов?
Большинство авиакомпаний предполагает, что количество пассажиров не вернётся на уровень 2019 года в течение многих лет, — возможно, это случится не раньше 2025 года. И вряд ли восстановлению пассажиропотока поможет сокращение количества авиакомпаний и, следовательно, самолётов.
Сейчас тревожное время для отрасли в целом, в будущем ещё больше людей потеряют свою работу. Но, как показывает кризис, кто-то от этой ситуации выиграет, а кто-то проиграет.
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