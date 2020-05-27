Анализ: переживут ли авиакомпании коронакризис?

Производитель авиационных двигателей Rolls Royce объявил о сокращении 9 000 рабочих мест. Пилоты Brussels Airlines согласились на 45-процентное сокращение зарплаты ради сохранения своих рабочих мест, Air France заявила, что постепенно ликвидирует весь парк Airbus A380.

В новом отчёте аудиторской компании PricewaterhouseCoopers говорится, что 60% мировых авиаперевозок по-прежнему не осуществляется — почти 18 000 коммерческих авиалайнеров по всему миру томятся без дела на взлётных полосах и в ангарах.

В этом году количество пассажиров может сократиться до уровня, невиданного с 1970-х годов, — но кто тогда летал регулярно? И почти наверняка некоторые авиакомпании в этом году исчезнут совсем.

Те, кто всё-таки выживет, должны будут приспособиться к новым, постоянно меняющимся нормам. Большинство авиакомпаний будут требовать проверки температуры перед полетом, наличия масок на борту и отсутствия очередей в туалет. Также продолжаются споры о том, нужно ли освобождать среднее место и предоставлять напитки и еду во время полёта.

Доверие общественности к индустрии туризма упало до рекордно низкого уровня. Согласно новому исследованию, проведённому британской потребительской группой Which, авиакомпании и туристические агентства продолжают отменять и переносить рейсы и туры, то есть всячески срывают планы клиентов в связи с ограничениями из-за коронавируса, нарушая тем самым законодательство ЕС.

Туризм в 2020 году



Этот год туристическая индустрия точно захочет забыть. Но до того, как это произойдёт, в северном полушарии наступит самый важный сезон — сезон летних отпусков. Получится ли его спасти?

Да, возможно. Италия и Греция совместно работают над тем, чтобы вновь открыть свой туристический сектор. На этой неделе Афины объявили о том, что открываются для туристов с 15 июня, международные рейсы в этот город возобновятся с 1 июля. Авиакомпании им вторят. Например, EasyJet планирует возобновить некоторое количество рейсов с 15 июня. Ryanair, крупнейшая авиакомпания Европы, сообщает, что большинство её услуг будет вновь доступно с июля.