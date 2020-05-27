27.05.2020, 00:00

Анализ: переживут ли авиакомпании коронакризис?


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Анализ: переживут ли авиакомпании коронакризис?
Foto: Andres Putting

Закончилась очередная печальная для авиационной отрасли неделя, полная неутешительных новостей, пишет Euronews.

Производитель авиационных двигателей Rolls Royce объявил о сокращении 9 000 рабочих мест. Пилоты Brussels Airlines согласились на 45-процентное сокращение зарплаты ради сохранения своих рабочих мест, Air France заявила, что постепенно ликвидирует весь парк Airbus A380.

В новом отчёте аудиторской компании PricewaterhouseCoopers говорится, что 60% мировых авиаперевозок по-прежнему не осуществляется — почти 18 000 коммерческих авиалайнеров по всему миру томятся без дела на взлётных полосах и в ангарах.
В этом году количество пассажиров может сократиться до уровня, невиданного с 1970-х годов, — но кто тогда летал регулярно? И почти наверняка некоторые авиакомпании в этом году исчезнут совсем.

Те, кто всё-таки выживет, должны будут приспособиться к новым, постоянно меняющимся нормам. Большинство авиакомпаний будут требовать проверки температуры перед полетом, наличия масок на борту и отсутствия очередей в туалет. Также продолжаются споры о том, нужно ли освобождать среднее место и предоставлять напитки и еду во время полёта.

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Доверие общественности к индустрии туризма упало до рекордно низкого уровня. Согласно новому исследованию, проведённому британской потребительской группой Which, авиакомпании и туристические агентства продолжают отменять и переносить рейсы и туры, то есть всячески срывают планы клиентов в связи с ограничениями из-за коронавируса, нарушая тем самым законодательство ЕС.

Туризм в 2020 году


Этот год туристическая индустрия точно захочет забыть. Но до того, как это произойдёт, в северном полушарии наступит самый важный сезон — сезон летних отпусков. Получится ли его спасти?

Да, возможно. Италия и Греция совместно работают над тем, чтобы вновь открыть свой туристический сектор. На этой неделе Афины объявили о том, что открываются для туристов с 15 июня, международные рейсы в этот город возобновятся с 1 июля. Авиакомпании им вторят. Например, EasyJet планирует возобновить некоторое количество рейсов с 15 июня. Ryanair, крупнейшая авиакомпания Европы, сообщает, что большинство её услуг будет вновь доступно с июля.

Но вполне возможно, что многие путешественники решат не рисковать. Риск состоит не только в угрозе их собственному здоровью, но также и в страхе, что начнётся вторая волна пандемии, которая может привести к очередной изоляции, и туристы окажутся в ловушке за границей. Добавьте к этому 14-дневный карантин, который вводится в Испании, Великобритании и Ирландии, и такой отпуск начинает казаться бессмысленным.

Запасной парашют


Однако все пострадали по-разному. Кризис, возможно, даже спас некоторые авиакомпании, перебросив трап в салон финансовой поддержки правительства: гранты, кредитование, налоговые льготы, ослабление регулирования и так далее.

Например, Alitalia возобновляет деятельность, получив огромную государственную субсидию в размере 3 миллиардов евро. Перевозчик, который потерял более 450 миллионов евро в прошлом году и ещё 218 миллионов евро в первом квартале этого года, сократил очень мало сотрудников. Condor скоро получит вторую часть государственной помощи и шанс остаться независимым. Латвийский airBaltic, потерявший в 2019 году 8,2 миллиона евро, вступает во вторую половину 2020 года, имея большой приток средств от государства.

Всё это привело к тому, что известный своей прямолинейностью руководитель Ryanair Майкл О'Лири возмущённо обвинил некоторые авиакомпании в том, что они паразитируют на государственных деньгах. «Вот что происходит на самом деле: французы и немцы, имеющие огромные дотации — миллиарды в виде государственной помощи, — в период восстановления авиасообщения смогут либо продавать билеты по более низкой цене, чем тот же Ryanair, либо объединяться и поглощать своих слабых конкурентов, когда всё закончится», — сказал О'Лири.

Победители и проигравшие


Под большим вопросом остаётся и то, нужно ли Европе так много авиакомпаний. Да, достаточно состоятельные для того, чтобы летать регулярно, потребители от наличия конкуренции только выигрывают, но приносит ли это в конечном итоге пользу налогоплательщикам, на плечи которых ложится оплата этих полётов?

Большинство авиакомпаний предполагает, что количество пассажиров не вернётся на уровень 2019 года в течение многих лет, — возможно, это случится не раньше 2025 года. И вряд ли восстановлению пассажиропотока поможет сокращение количества авиакомпаний и, следовательно, самолётов.

Сейчас тревожное время для отрасли в целом, в будущем ещё больше людей потеряют свою работу. Но, как показывает кризис, кто-то от этой ситуации выиграет, а кто-то проиграет.

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