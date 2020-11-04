Анализ передвижений: что произошло с посещаемостью торговых центров во время и после чрезвычайного положения

По словам Керту Куузик, руководителя в сфере данных Telia Eesti о передвижениях, наиболее радикальные изменения в привычках передвижения людей произошли в окрестностях ТЦ Ülemiste и T1, где в апреле передвигалось на 66% меньше народа, чем в марте. В мае же произошел быстрый скачок, и передвижение людей здесь возросло по сравнению с апрелем на целых 287%.

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Во многих других т.н. зонах торговых центров передвижение людей снизилось на 20–30%. Так, в апреле по сравнению с мартом люди стали меньше передвигаться у ТЦ Solaris (-18%), Järve Keskus (-18%), Viru и в квартале Rotermanni (-25%), а также у тартуского Lõunakeskus (-29%).

Зато в мае в указанных зонах произошло довольно быстрое восстановление, люди стали передвигаться активнее — у ТЦ Solaris (+18%), Järve Keskus (+4%), Viru и в квартале Rotermanni (+50%), а также у тартуского Lõunakeskus (+65%).

Куузик сказала, что на основании анонимных данных мобильной сети Telia торговые центры могут выявлять закономерности передвижения людей.

”Поскольку смартфон у человека всегда с собой, на основании обобщенных мобильных данных можно анализировать, сколько времени люди проводят в магазине, откуда они в него приходят или приезжают. Также анализ передвижений позволяет узнать, куда потом люди направляются, и как зависит их передвижение, например, от времени суток или сезона”, — добавила она.

При составлении подобных анализов передвижений Telia использует платформу Telia Crowd Insights, которая позволяет на основании сводных данных мобильной сети анализировать общие групповые паттерны передвижений, а также изменения соответствующих привычек людей. При этом местоположение ни одного конкретного человека или его маршруты передвижения не отслеживаются — используются только обезличенные и сгруппированные данные, соответствующие требованиям законов, касающихся защиты личных данных.

Платформа Telia Crowd Insights используется и во всех скандинавских странах, где работает Telia Company, т.е. в Швеции, Норвегии и Дании, а также в Финляндии.