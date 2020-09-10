Анализ: экспорт растет, кризис уходит — но перспективы не ясны

∙ Если не учитывать исключительно сильного июльского прироста объёмов переработанного топлива для Австралии, экспорт товаров эстонского происхождения с апреля по июль больше всего увеличился в Китай.

∙ Спад экспорта товаров быстро замедляется. Поскольку экспортные цены снижаются, в постоянных ценах рост экспорта был значительно выше.

∙ Импорт товаров в июле снизился на 6%. Половина сокращения импорта пришлась на сокращение импорта сырья и комплектующих.

Из товарных групп больше всего вырос экспорт дезинфицирующих средств и продуктов из сланцевого масла. А сократился больше всего экспорт изделий из древесины, сырья для производства бумаги, а также лодок. По странам экспорт больше всего увеличился в Австралию, Великобританию, Китай и Россию, а сократился больше всего — в Данию, Швецию, Финляндию, Сингапур и США. На экспорт в Данию больше всего повлияло снижение экспорта продуктов переработки сланцевого масла. Однако экспорт переработанного топлива в Австралию увеличился.

Значительно больше дезинфицирующих средств и переработанного топлива было отправлено в Великобританию. Если не учитывать исключительно сильного июльского прироста объёмов переработанного топлива для Австралии, экспорт товаров эстонского происхождения с апреля по июль больше всего увеличился в Китай. За эти месяцы больше всего вырос экспорт в Китай оборудования мобильной связи и измерительных приборов. А сократился больше всего за эти месяцы экспорт в США, Данию, Нидерланды, Испанию, Финляндию и Швецию.

Половина сокращения импорта пришлась на сырьё и комплектующие

Спад импорта товаров преодолевается медленнее, чем спад экспорта. В июле объём закупленных Эстонией товаров снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, половина снижения пришлась на производственные ресурсы. Снижение импорта производственных ресурсов значительно замедлилось по сравнению с самыми низкими показателями апреля и мая, но в июле их было закуплено в Эстонии на 6% меньше, чем год назад. Напротив, снижение импорта потребительских товаров замедлилось. В июне импорт потребительских товаров увеличился на 3%, а в июле оказался на уровне прошлого года. Снижение ввоза сырья и комплектующих, указывает, с одной стороны, на замедление спада объёмов производства товаров, произведённых в Эстонии, но также и на то, что объёмы производства сейчас и в ближайшем будущем будут ниже, чем год назад. Однако резкое замедление сокращения импорта потребительских товаров указывает на быстрое улучшение внутреннего спроса. Улучшение внутреннего спроса также отражается на росте розничных продаж и оборота платежей с помощью банковских карточек.