Аналитики: силовое вмешательство правительства и банков уберегло экономику Эстонии от сильного спада

Для коронакризиса характерно то, что большую часть сложностей приняли на себя только отдельные секторы, а не экономика в целом, как боялись вначале. По словам Нестора, картина оказалась несколько иной потому, что не могли предвидеть, что кризис ограничится только отдельными секторами экономики. ”Наибольший удар принял на себя туристический сектор. И в производственном секторе дела пошли чуть хуже, чем ожидалось, но это компенсировалось за счет других сфер”, сказал он. Хуже всего ситуация именно в тех странах, где туристический сектор играет существенную роль в экономике, например в странах Южной Европы. Быстрее всего из кризиса выходят страны, в которых финансовая ситуация на момент начала кризиса была настолько хорошей, что можно было поддерживать долгосрочные программы помощи, например, как в Германии. При этом важным является не столько временное снижения уровня ВВП, сколько обстановка на рынке труда. ”Если в Эстонии безработица, по сравнению с прошлым годом, выросла на 3,5 процентных пункта, то, например, в Германии, безработица выросла всего на 1,3-1,4%, несмотря на то, что снижение ВВП было более значительным. Это лучший показатель по сравнению с большинством других стран еврозоны”, сказал Пальм.
По оценке аналитиков некоторые тренды получили ускоренное развитие в связи с коронакризисом. Так можно ожидать более активное движение в сторону дигитализации и зеленой экономики. ”Более быстрое движение в сторону зеленой экономики можно ожидать как в Европе, так и в США. Также, вероятно, страны ждет посткризисное похмелье в сфере государственных финансов. Во многих странах, в том числе и в Эстонии, возникнет необходимость в повышении налогов и/или в расширении налоговой базы”, сказал Мертсина. И Нестор считает, что в долгосрочной перспективе Эстония, где уже до кризиса из-за стареющего населения наблюдалось снижение поступления налогов, должна принципиально решить, как действовать дальше. ”Мы хотим как можно больше услуг, но в то же время налоги платить не хотим. Должны решить, согласимся ли мы с меньшим объемом услуг со стороны государства или будем пересматривать доходную базу”, сказал он. В качестве одной из идей Нестор предложил налог на автомобиль, что вызвало жаркую полемику.
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