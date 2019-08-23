Аналитик: забудьте про Т1, настоящая беда будет с офисной недвижимостью!

Хотя сейчас с подачи Т1 Mall of Tallinn, где ощущается явная нехватка арендаторов, общественное внимание направлено на ситуацию в торговых центрах, более серьезная проблема ждет сферу офисной недвижимости: в новом году на таллиннском рынке появится 100 000 квадратных метров новой офисной площади, что в два раза больше, чем обычно вводится в строй за год, пишет Äripäev.
Аналитик компании Uus Maa Игорь Хабал считает, что сейчас благоприятное время для переезда и переговоров по аренде, собственники офисной недвижимости должны также учитывать, что заполняемость зданий из-за объема вводимых площадей будет более медленной.
"На примере квартала Маакри мы видим, как появившиеся одновременно в центре города в большом объеме конторские площади стоят до сих пор не занятыми", — говорит эксперт о сопровождающих бурное строительство опасностях.
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