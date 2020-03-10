10.03.2020, 10:13

Аналитик: все большая часть заработка предприятий уходит в руки работников


EST
Eurod
EurodFoto: Ester Vaitmaa

Средняя брутто-зарплата росла быстрыми темпами в течение многих лет, однако больше всего от этого выиграли работники, чья заработная плата поступает из государственного бюджета. Помимо роста в абсолютном выражении, за счет прибыли предприятий увеличилась также та часть в созданной в экономике добавленной стоимости, которая выплачивается работникам в виде заработной платы, пишет в своем комментарии экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Рост заработной платы остался на уровне 2018 года

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, средняя брутто-зарплата в Эстонии в прошлом году достигла 1407 евро, что в чистом выражении составляет приблизительно 1200 евро. По сравнению с 2018 годом средняя заработная плата брутто увеличилась на 7,4%, что почти столько же, сколько годом ранее. Несмотря на то, что различные экономические прогнозы предсказывают замедление роста заработной платы, этого пока не произошло. Быстрый рост зарплат обусловлен очень сильным рынком труда. Занятость в прошлом году достигла 68,4%, а это означает, что для очень многих работодателей единственным способом найма новых сотрудников оставалась их перекупка у конкурентов. Тем не менее, в последнем квартале года рост заработной платы замедлился, и, учитывая поступающие с рынка труда сигналы, можно ожидать, что эта тенденция продолжится.

Статистика средней заработной платы традиционно подвергалась критике, поскольку средний показатель по стране не отражает личного благополучия каждого человека. Указанная Департаментом статистики заработная плата брутто дополняется опубликованной Налоговым департаментом медианной выплатой, представляющей собой трудовые доходы, из которых половина населения заработала меньше, а половина — больше. Ввиду неполной занятости и прочего этот показатель всегда ниже, и в прошлом году достиг 1100 евро. Тем не менее, по сравнению с 2018 годом его рост был даже быстрее, чем увеличение средней заработной платы брутто, составив 10%.

Частный сектор не поспевает за государством в плане роста заработной платы

В прошлом году средняя заработная плата росла быстрее всего в других сферах услуг, которые включают всевозможные не классифицированные в других местах должности обслуживающего характера, начиная от церковных пасторов и заканчивая сапожниками. Из основных профессий заработная плата в прошлом году росла быстрее всего в сфере здравоохранения и социального попечения — более чем на 10%, чему способствовало повышение зарплаты, установленное коллективным соглашением работников здравоохранения.

Преуспела также и остальная часть государственного сектора. В сфере государственного управления и обороны средняя брутто-зарплата увеличилась за год на 9,8%, а в сфере образования — на 9,2%. В то время как общая средняя заработная плата в государственном секторе выросла в прошлом году на 9,5%, в частном секторе она выросла на 6,7%. При этом рост заработной платы в государственном секторе опережал рост зарплат в частном секторе уже в течение нескольких лет подряд. В 2018 году заработные платы в государственном секторе увеличились на 10%, в то время как в частном секторе они ограничились 6,4%. За последние три года заработные платы в государственном секторе выросли почти на треть.

Частный сектор в последние годы не смог показать таких высоких темпов роста. В прошлом году средняя заработная плата продолжала расти относительно быстрыми темпами в строительстве (8,7%), а также в сфере складского хозяйства и перевозок (8,5%). Удивительно, но в прошлом году нашлось два вида деятельности, где, как сообщается, средняя заработная плата даже уменьшилась по сравнению с прошлым годом — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также деятельность в сфере недвижимости. Рост заработной платы в этих и без того низкооплачиваемых видах деятельности был очень низким в течение уже довольно длительного времени. За последние три года средняя заработная плата в сельском хозяйстве выросла всего на 8%, а в сфере недвижимости — на 10%. Учитывая огромные сложности заполнения более легких должностей в других секторах, эту тенденцию объяснить довольно сложно.

Всё большая доля добавленной стоимости уходит на зарплаты сотрудников

Несмотря на то, что экономический рост в Эстонии в последние годы был очень быстрым, затраты на рабочую силу росли быстрее за счет роста заработной платы и занятости. В результате доля выплачиваемых работникам вознаграждений от ВВП неуклонно росла, в то время как операционные излишки — преимущественно заработанные предприятиями прибыли — неуклонно снижались. В то время как последние в прошлом году составляли 22,6% от ВВП, выплата вознаграждений работникам составляла 49,1%, из которых заработная плата, в свою очередь, составляла 36,6%. В последний раз такая высокая часть от добавленной стоимости в экономике выплачивалась работникам в виде заработной платы в самой низкой точке экономического кризиса в 2009 году — разумеется, на фоне очень низкого уровня ВВП. Само по себе, конечно, радует, что всё большая часть созданной добавленной стоимости идет не на прирост капитала, а работникам, способствуя тем самым выравниванию распределения доходов в обществе. С другой стороны, снижение рентабельности вынуждает предприятия предпринимать действия, которые, предпочтительно, могут привести к увеличению прибыли за счет более дорогих продуктов, но зачастую выражаются и в решении о прекращении деятельности.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: