Аналитик: все большая часть заработка предприятий уходит в руки работников

Статистика средней заработной платы традиционно подвергалась критике, поскольку средний показатель по стране не отражает личного благополучия каждого человека. Указанная Департаментом статистики заработная плата брутто дополняется опубликованной Налоговым департаментом медианной выплатой, представляющей собой трудовые доходы, из которых половина населения заработала меньше, а половина — больше. Ввиду неполной занятости и прочего этот показатель всегда ниже, и в прошлом году достиг 1100 евро. Тем не менее, по сравнению с 2018 годом его рост был даже быстрее, чем увеличение средней заработной платы брутто, составив 10%.

Частный сектор не поспевает за государством в плане роста заработной платы

В прошлом году средняя заработная плата росла быстрее всего в других сферах услуг, которые включают всевозможные не классифицированные в других местах должности обслуживающего характера, начиная от церковных пасторов и заканчивая сапожниками. Из основных профессий заработная плата в прошлом году росла быстрее всего в сфере здравоохранения и социального попечения — более чем на 10%, чему способствовало повышение зарплаты, установленное коллективным соглашением работников здравоохранения.

Преуспела также и остальная часть государственного сектора. В сфере государственного управления и обороны средняя брутто-зарплата увеличилась за год на 9,8%, а в сфере образования — на 9,2%. В то время как общая средняя заработная плата в государственном секторе выросла в прошлом году на 9,5%, в частном секторе она выросла на 6,7%. При этом рост заработной платы в государственном секторе опережал рост зарплат в частном секторе уже в течение нескольких лет подряд. В 2018 году заработные платы в государственном секторе увеличились на 10%, в то время как в частном секторе они ограничились 6,4%. За последние три года заработные платы в государственном секторе выросли почти на треть.

Частный сектор в последние годы не смог показать таких высоких темпов роста. В прошлом году средняя заработная плата продолжала расти относительно быстрыми темпами в строительстве (8,7%), а также в сфере складского хозяйства и перевозок (8,5%). Удивительно, но в прошлом году нашлось два вида деятельности, где, как сообщается, средняя заработная плата даже уменьшилась по сравнению с прошлым годом — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также деятельность в сфере недвижимости. Рост заработной платы в этих и без того низкооплачиваемых видах деятельности был очень низким в течение уже довольно длительного времени. За последние три года средняя заработная плата в сельском хозяйстве выросла всего на 8%, а в сфере недвижимости — на 10%. Учитывая огромные сложности заполнения более легких должностей в других секторах, эту тенденцию объяснить довольно сложно.