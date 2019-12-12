Аналитик: сокращение внешнего спроса тормозит производство в Эстонии

Экспорт товаров, произведенных в Эстонии, в октябре сократился на 10 процентов. За первые десять месяцев этого года общий показатель экспорта остался примерно на уровне прошлого года, однако в течение последних пяти месяцев этого периода экспорт снижался.
За низкими показателями стоят три основные товарные группы — продукция из сланцевого масла, электроэнергия и оборудование мобильной связи. Без этих товаров рост экспорта как в октябре, так и в первые десять месяцев этого года был бы в среднем относительно высоким.
Сильное увеличение или уменьшение экспорта по странам зависит от отдельных групп товаров
Если рассматривать экспорт по странам, то в этом году больше всего он вырос в США, Данию и Испанию, в то время как экспорт в Сингапур, Латвию, Того и Саудовскую Аравию сократился. В то же время увеличение или уменьшение экспорта обусловлено несколькими товарами — в основном оборудованием мобильной связи в США, а также продуктами из сланцевого масла в Данию и Испанию. Снижение экспорта в вышеупомянутые страны в основном связано с уменьшением экспорта продукции из сланцевого масла, а в Латвию снизился ещё и экспорт электроэнергии.
Снижение экспорта не имеет под собой широкой основы
Подводя итоги, можно сказать, что хотя экспорт товаров в целом резко сократился за последние месяцы, это снижение не имеет под собой широкой базы. Если оценивать с точки зрения ВВП, в первые девять месяцев этого года рост экспорта в постоянных ценах значительно ускорился, а вклад чистого экспорта (разница между экспортом и импортом) в рост экономики стал самым значительным за последние шесть лет. Рост объёмов производства и оборота в обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей экспортирующей отраслью, обусловлен, главным образом, экспортом, так как в этом году резко замедлился рост оборота по товарам для внутреннего рынка.
У основных торговых партнёров Эстонии импорт замедлил рост или даже сократился
Если сравнить рост экспорта товаров из других европейских стран, то можно заметить, что в большинстве из них он в этом году замедлился, а в некоторых сократился. Объёмы мировой торговли в этом году сократились — в последний раз мы видели спад объёмов торговли во всём мире 10 лет назад, во время экономического кризиса 2009 года. Импорт наших основных торговых партнёров, то есть их спрос, также либо замедлился, либо сократился. Однако с положительной стороны следует отметить Финляндию, которая является нашим крупнейшим торговым партнёром, и в последние месяцы вновь стала наращивать импорт наших товаров после максимального спада в начале этого года. В последние месяцы рост импорта также ускорился в Дании. Рост экономики по сравнению с началом года отмечается в Финляндии, а в Дании в последние кварталы наблюдался приличный рост экономики.
Ослабление внешнего спроса, видимо, продолжится
Хотя рост экспорта в Эстонии оказался сильнее ожидаемого (около половины экономического роста в третьем квартале произошло за счет роста чистого экспорта), оценки промышленных предприятий относительно их экспортных заказов и их экспортные ожидания ухудшились. В то же время, ослабление спроса для всё большего числа предприятий стало фактором, ограничивающим производство. Согласно текущим прогнозам, ослабление внешнего спроса продолжится и в следующем году, что снизит и экспортные возможности. В то же время, поскольку на рост экспорта Эстонии в течение длительного времени в значительной степени влияли лишь отдельные товарные группы, а перспективы роста в разных странах различны, ослабление внешнего спроса не может однозначно соотноситься с окончательными показателями эстонского экспорта.
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