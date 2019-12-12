Аналитик: сокращение внешнего спроса тормозит производство в Эстонии

За низкими показателями стоят три основные товарные группы — продукция из сланцевого масла, электроэнергия и оборудование мобильной связи. Без этих товаров рост экспорта как в октябре, так и в первые десять месяцев этого года был бы в среднем относительно высоким.

Сильное увеличение или уменьшение экспорта по странам зависит от отдельных групп товаров

Если рассматривать экспорт по странам, то в этом году больше всего он вырос в США, Данию и Испанию, в то время как экспорт в Сингапур, Латвию, Того и Саудовскую Аравию сократился. В то же время увеличение или уменьшение экспорта обусловлено несколькими товарами — в основном оборудованием мобильной связи в США, а также продуктами из сланцевого масла в Данию и Испанию. Снижение экспорта в вышеупомянутые страны в основном связано с уменьшением экспорта продукции из сланцевого масла, а в Латвию снизился ещё и экспорт электроэнергии.

Снижение экспорта не имеет под собой широкой основы