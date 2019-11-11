Аналитик SEB: в экономике Соединенных Штатов нет признаков кризиса

Наибольший вклад в экономический рост в США, конечно же, оказало потребление, которое в третьем квартале увеличилось на 2,9%. Больше всего экономический рост тормозили инвестиции, которые снизились на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Трудно судить, действительно ли это связано с неопределенностью, вызванной торговой войной, или чем-то еще, но стремление предприятий инвестировать заметно снизилось. С другой стороны, сильный 5%-й рост продемонстрировали инвестиции домохозяйств в недвижимость, которые были в стадии спада с начала 2018 года. Домохозяйства не боятся потреблять и приобретать новые дома, поскольку рынок труда сейчас занимает очень сильные позиции. Уровень безработицы в США упал до всего 3,6% — это самый низкий показатель с 1969 года. В результате обороты стал набирать и рост заработной платы, который в этом году составляет в пределах 3,5-4%.
Фондовый рынок ждет нового рождественского сюрприза
Отдельно стоит вопрос о будущем фондового рынка США, над которым в последние месяцы простирается словно преисполненное гармонии облако благодати. Волатильность остается относительно низкой, и фондовый индекс S&P 500 день за днем продолжает бить новые рекорды. С другой стороны, трудно забыть, что произошло примерно в то же время в прошлом году, когда в канун Рождества индекс потерял почти 20% своей стоимости. В зрелой фазе экономического цикла у многих руки так и чешутся нажать кнопку ”продать”, и в такой среде легко возникают обусловленные стадным инстинктом штурмовые набеги как в одном, так и в другом направлении.
Поэтому на рынке наблюдается некоторое напряжение — стоит ли и в этом году ожидать такого ”рождественского сюрприза”. Когда бы ни случилось следующее значительное падение фондового рынка, сегодня всё же трудно увидеть иные последствия, кроме как новый подобный подъем. Особенно в свете недавнего падения процентных ставок в Федеральном резерве, свободным деньгам до сих пор нет продуктивного применения, кроме как инвестирования в акции. Поэтому, даже если время от времени на банковский счет и будут поступать деньги, обусловленные приступами паники, они всё равно вскоре потекут обратно на рынок.
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