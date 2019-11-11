Аналитик SEB: в экономике Соединенных Штатов нет признаков кризиса

Маяк мировой экономики продолжает поблескивать

За Соединенными Штатами, наряду со всевозможными прочими титулами, порой пытаются закрепить ярлык ”маяка мировой экономики”. И действительно, несмотря на то, что не все глобальные кризисы зарождались в США, прочно укоренилась противоположная закономерность — если экономика в Штатах попадает в затруднение, то неприятности начинаются у всех.

Таким образом, взгляды тех, кто ждет следующего экономического кризиса, были обращены именно в сторону США. В определенном смысле подоплека у такого пристального внимания всё-таки есть. Прежде всего, некоторые видят тревожный признак уже в одной лишь продолжительности нынешнего периода экономического роста. Если точнее, то с тех пор, как была изобретена концепция ВВП, в экономике США никогда не было такого длительного непрерывного роста. Текущий экономический подъем длится аж с июня 2009 года, то есть целых 125 месяцев. Прежде период самого длительного экономического роста ограничился ровно 10 годами, в период с марта 1991 года по март 2001 года. В среднем, однако, циклы роста в США были вдвое короче, всего по пять лет.

Конечно, сам факт того, что рост длится так долго, является относительно мизерным показателем, что завтра ситуация в экономике перевернётся с ног на голову. Гораздо большее беспокойство вызвали изменения в доходности государственных облигаций США. Один из ”естественных законов” экономики гласит, что чем дольше срок кредита, тем выше должна быть оплачиваемая с него процентная ставка.