Аналитик SEB: в экономике Соединенных Штатов нет признаков кризиса

Те, кто ждет следующего экономического кризиса, усиленно старались найти подтверждение его скорого прихода. Однако, чтобы найти такие признаки в реальной экономике США, по-прежнему необходима довольно богатая фантазия, пишет экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Маяк мировой экономики продолжает поблескивать
За Соединенными Штатами, наряду со всевозможными прочими титулами, порой пытаются закрепить ярлык ”маяка мировой экономики”. И действительно, несмотря на то, что не все глобальные кризисы зарождались в США, прочно укоренилась противоположная закономерность — если экономика в Штатах попадает в затруднение, то неприятности начинаются у всех.
Таким образом, взгляды тех, кто ждет следующего экономического кризиса, были обращены именно в сторону США. В определенном смысле подоплека у такого пристального внимания всё-таки есть. Прежде всего, некоторые видят тревожный признак уже в одной лишь продолжительности нынешнего периода экономического роста. Если точнее, то с тех пор, как была изобретена концепция ВВП, в экономике США никогда не было такого длительного непрерывного роста. Текущий экономический подъем длится аж с июня 2009 года, то есть целых 125 месяцев. Прежде период самого длительного экономического роста ограничился ровно 10 годами, в период с марта 1991 года по март 2001 года. В среднем, однако, циклы роста в США были вдвое короче, всего по пять лет.
Конечно, сам факт того, что рост длится так долго, является относительно мизерным показателем, что завтра ситуация в экономике перевернётся с ног на голову. Гораздо большее беспокойство вызвали изменения в доходности государственных облигаций США. Один из ”естественных законов” экономики гласит, что чем дольше срок кредита, тем выше должна быть оплачиваемая с него процентная ставка.
Однако, в США в этом году наблюдалась необычная ситуация, когда в результате изменения цен на облигации доходность по 10-летним долговым обязательствам иногда была ниже, чем доходность по 3-месячным или 2-летним облигациям. Однако со временем эта необычайно редкая ситуация стала отличным индикатором надвигающегося экономического спада. Правда, решение Федеральной резервной системы снизить свою ключевую процентную ставку в последние месяцы вновь заставило работать ”естественный закон” в отношении доходности облигаций.
И третья карта в колоде, которая беспокоит аналитиков, — это продолжающаяся торговая война между США и Китаем, которая причинила немало горя, прежде всего, в обрабатывающей промышленности. Ввиду падения инвестиционной уверенности и снижения мировой торговли резко упал широко наблюдаемый индекс деловой активности менеджеров промышленных предприятий США, однако он всё еще превышает отметку в 50 пунктов, ниже которой он уже указывал бы на снижение объемов. Минувшая неделя принесла более радостные новости со стороны торговых переговоров, однако предстоит еще большой путь до того момента, когда будет поставлена точка.
Реальная экономика США очень сильна
Для тех, кто ищет признаки экономического кризиса, ситуация осложняется ещё больше, когда они смотрят на происходящее в реальной экономике США. Опубликованные в последний день октября показатели ВВП за третий квартал 2019 года продолжили демонстрировать хорошую динамику экономики. Темпы роста в 1,9 процента значительно превысили ожидания аналитиков. В то время как в Европе, например, сокращение объемов мировой торговли повлекло за собой большие проблемы для Германии, то США со своей скромной 10%-ной долей экспорта были к этому относительно невосприимчивы. Кроме того, в третьем квартале США удалось увеличить экспорт на 0,7%.
Наибольший вклад в экономический рост в США, конечно же, оказало потребление, которое в третьем квартале увеличилось на 2,9%. Больше всего экономический рост тормозили инвестиции, которые снизились на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Трудно судить, действительно ли это связано с неопределенностью, вызванной торговой войной, или чем-то еще, но стремление предприятий инвестировать заметно снизилось. С другой стороны, сильный 5%-й рост продемонстрировали инвестиции домохозяйств в недвижимость, которые были в стадии спада с начала 2018 года. Домохозяйства не боятся потреблять и приобретать новые дома, поскольку рынок труда сейчас занимает очень сильные позиции. Уровень безработицы в США упал до всего 3,6% — это самый низкий показатель с 1969 года. В результате обороты стал набирать и рост заработной платы, который в этом году составляет в пределах 3,5-4%.
Фондовый рынок ждет нового рождественского сюрприза
Отдельно стоит вопрос о будущем фондового рынка США, над которым в последние месяцы простирается словно преисполненное гармонии облако благодати. Волатильность остается относительно низкой, и фондовый индекс S&P 500 день за днем продолжает бить новые рекорды. С другой стороны, трудно забыть, что произошло примерно в то же время в прошлом году, когда в канун Рождества индекс потерял почти 20% своей стоимости. В зрелой фазе экономического цикла у многих руки так и чешутся нажать кнопку ”продать”, и в такой среде легко возникают обусловленные стадным инстинктом штурмовые набеги как в одном, так и в другом направлении.
Поэтому на рынке наблюдается некоторое напряжение — стоит ли и в этом году ожидать такого ”рождественского сюрприза”. Когда бы ни случилось следующее значительное падение фондового рынка, сегодня всё же трудно увидеть иные последствия, кроме как новый подобный подъем. Особенно в свете недавнего падения процентных ставок в Федеральном резерве, свободным деньгам до сих пор нет продуктивного применения, кроме как инвестирования в акции. Поэтому, даже если время от времени на банковский счет и будут поступать деньги, обусловленные приступами паники, они всё равно вскоре потекут обратно на рынок.
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