17.08.2020, 13:05

Аналитик о коронакризисе: экономика показала лучшие результаты, чем ожидалось


Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
EST
Аналитик о коронакризисе: экономика показала лучшие результаты, чем ожидалось
Mihkel NestorFoto: Andres Putting

Рост безработицы оказался ниже ожидаемого. Безусловно, полезной оказалась мера по компенсации заработной платы, но, что еще более важно, ситуация в экономике не столь мрачная, как было основание полагать в марте.

Рост безработицы скромнее, чем ожидалось

Негативное влияние обусловленного коронавирусом кризиса на рынок труда в Эстонии было скромнее, чем ожидалось. По крайней мере, в первое время. Опубликованные сегодня Департаментом статистики данные исследования рынка труда за второй квартал этого года показывают, что уровень безработицы в период с апреля по июнь ограничился 7,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда безработица составляла всего 5,1%, ситуация, конечно, значительно хуже, но необходимо учитывать происходящее вокруг. В марте, когда большая часть развитой мировой экономики, по сути, остановилась, казалось более чем вероятным, что вскоре безработицу придется измерять двузначными числами. При этом безработица в 7% – это определенно невысокий показатель в масштабах Эстонии: подобная ситуация преобладала совсем недавно, летом 2017 года.

В то время как безработица за год увеличилась на 2%, уровень занятости упал немного больше: с 68,1% в прошлом году до 65,4% в этом. В то же время это всё еще очень сильный результат, которого многие европейские страны не могут достичь даже в хорошие экономические времена. Разумеется, больше всего рабочих мест было потеряно в сфере услуг. Весной 2019 года в этом секторе работало 459 000 человек, а в этом году – 435 000. Однако количество людей, занятых во вторичном секторе, то есть в строительстве и промышленности, за год даже увеличилось, пусть и на скромные показатели – 2400 человек. Ввиду более обширной представленности женщин в секторе услуг, занятость женщин снизилась больше, чем мужчин.

Государственная помощь была важна

Почему на фоне мрачных экономических прогнозов занятость остается такой высокой? Вероятно, тому есть ряд причин. Прежде всего, немаловажно, что работодатели годами сталкивались с нехваткой работников. Привыкшие к ситуации, когда не хватает подходящих работников, а их набор требует много времени и средств, работодатели, которые хоть сколько-нибудь могут себе это позволить, не склонны первым делом увольнять сотрудников. Особенно в ситуациях, когда есть и другие варианты. Безусловно, рост безработицы был бы сильнее, если бы государство, со своей стороны, не ввело новую меру по компенсации заработной платы. Всего за четыре месяца пособия по заработной плате были выплачены 138 000 человек, что очень много – около 20% от всей рабочей силы Эстонии. Конечно, не все из этих людей без государственной поддержки получили бы уведомление о сокращении от своего работодателя, но в неспокойные времена пособие являло собой правильный сигнал и помогло смягчить удар по экономике и кошелькам населения.

Экономика показала лучшие результаты, чем ожидалось

Однако более важной причиной в относительно низкой безработице является, по всей видимости, реальное положение дел в экономике. Экономическая статистика за последние месяцы показала, что влияние кризиса на экономику в странах Скандинавии и Балтии было значительно слабее, чем в Центральной и Южной Европе. Это касается и Эстонии.

Лучше всего дела обстоят с хозяйствами и частным потреблением. По сравнению с остальными странами мира, смелость жителей Эстонии потреблять оставалась относительно высокой даже в самые тяжелые месяцы распространения болезни. Неопределенность и закрытие торговых центров, конечно, наложили свой отпечаток, но единственным действительно ужасным месяцем для розничной торговли был апрель, когда оборот торговцев упал на 16% по сравнению с прошлым годом. Однако за этим последовало быстрое восстановление, и уже в июне оборот розничных торговых компаний увеличился почти на 6%.

Высокая доля экспорта в экономике может быть не сильной стороной в условиях нынешнего кризиса, что лучше всего отразилось на 25% -ном падении экспорта в мае этого года. С другой стороны, с тех пор ситуация снова улучшилась: в июне экспорт упал всего на 0,5%. Это, конечно, пока не означает, что во второй половине года мы можем увидеть возврат к росту, но, по крайней мере, мы можем надеяться, что он останется в пределах, с которыми предприятия вполне смогут справиться. На то, что у здешней экономики дела идут чуть лучше среднего, указывает и статистика тесно связанного с экспортом промышленного производства. В то время как промышленное производство в еврозоне в июне упало в среднем на 12%, в Эстонии – всего на 5%. Кроме того, обнадеживает тот факт, что экономика нашего основного экспортного партнера, Финляндии, во втором квартале этого года упала всего на 5%, что, вероятно, является одним из «лучших» результатов во всей Европе.

Что ждет в будущем?

Чего ожидать на рынке труда? В весеннем экономическом прогнозе банка SEB мы предполагали, что средний уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, то есть осенью мы должны были столкнуться с очень высокой безработицей. Исходя из имеющихся на сегодняшний день сведений, этот прогноз, безусловно, кажется слишком пессимистичным, и в лучшем случае в этом году нам вообще удастся избежать уровня безработицы, выражающегося двузначным числом. С другой стороны, последние шесть месяцев показали, что очень сложно делать прогнозы в областях, относящихся к точным наукам, не говоря уже о способности экономических аналитиков предсказывать распространение вируса и поведение людей.

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