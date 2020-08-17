Аналитик о коронакризисе: экономика показала лучшие результаты, чем ожидалось

Рост безработицы скромнее, чем ожидалось

Негативное влияние обусловленного коронавирусом кризиса на рынок труда в Эстонии было скромнее, чем ожидалось. По крайней мере, в первое время. Опубликованные сегодня Департаментом статистики данные исследования рынка труда за второй квартал этого года показывают, что уровень безработицы в период с апреля по июнь ограничился 7,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда безработица составляла всего 5,1%, ситуация, конечно, значительно хуже, но необходимо учитывать происходящее вокруг. В марте, когда большая часть развитой мировой экономики, по сути, остановилась, казалось более чем вероятным, что вскоре безработицу придется измерять двузначными числами. При этом безработица в 7% – это определенно невысокий показатель в масштабах Эстонии: подобная ситуация преобладала совсем недавно, летом 2017 года.

В то время как безработица за год увеличилась на 2%, уровень занятости упал немного больше: с 68,1% в прошлом году до 65,4% в этом. В то же время это всё еще очень сильный результат, которого многие европейские страны не могут достичь даже в хорошие экономические времена. Разумеется, больше всего рабочих мест было потеряно в сфере услуг. Весной 2019 года в этом секторе работало 459 000 человек, а в этом году – 435 000. Однако количество людей, занятых во вторичном секторе, то есть в строительстве и промышленности, за год даже увеличилось, пусть и на скромные показатели – 2400 человек. Ввиду более обширной представленности женщин в секторе услуг, занятость женщин снизилась больше, чем мужчин.

Государственная помощь была важна

Почему на фоне мрачных экономических прогнозов занятость остается такой высокой? Вероятно, тому есть ряд причин. Прежде всего, немаловажно, что работодатели годами сталкивались с нехваткой работников. Привыкшие к ситуации, когда не хватает подходящих работников, а их набор требует много времени и средств, работодатели, которые хоть сколько-нибудь могут себе это позволить, не склонны первым делом увольнять сотрудников. Особенно в ситуациях, когда есть и другие варианты. Безусловно, рост безработицы был бы сильнее, если бы государство, со своей стороны, не ввело новую меру по компенсации заработной платы. Всего за четыре месяца пособия по заработной плате были выплачены 138 000 человек, что очень много – около 20% от всей рабочей силы Эстонии. Конечно, не все из этих людей без государственной поддержки получили бы уведомление о сокращении от своего работодателя, но в неспокойные времена пособие являло собой правильный сигнал и помогло смягчить удар по экономике и кошелькам населения.