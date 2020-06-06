Аналитик: несмотря на текущее падение цен, годовой индекс будет в плюсе

Цены на энергоносители упали ещё больше

На индекс цен больше всего повлияло снижение цен на энергоносители. Цены на нефть и ряд других товаров по-прежнему находились под давлением ограничений на производство и передвижение. Нефть будет оставаться дешёвой из-за больших запасов, накопленных во время пандемии. В то время как в мае цена на сырую нефть составляла 33 доллара за баррель, фьючерсы на конец года показывают цену всего лишь 40 долларов за баррель. В Эстонии цены на энергоносители дополнительно упали из-за снижения акцизов на природный газ, электричество и дизельное топливо.

Помимо энергии, подешевели многие другие товары и услуги. Стоимость аренды снизилась из-за резкого увеличения предложения на рынке аренды квартир. На цену алкоголя повлияло снижение акцизов. Tallinna Vesi снизила стоимость услуг водоснабжения и канализации. Услуги связи продолжали дешеветь. Многие детские сады в мае не просили плату.

Развлечения и еда стали дороже

Цены на продукты питания в годовом сравнении выросли на 2,5 процента из-за роста цен на фрукты и мясные продукты. Однако в мире в целом цены на продовольствие в мае продолжали падать уже четвёртый месяц в связи со снижением спроса из-за коронавируса. Мировые цены на мясные и молочные продукты резко упали в последние месяцы из-за избыточного предложения.

Удивительно, но и в мае цены на отдых и развлечения также не упали. Ресторанные цены и цены на жилье снизились всего на 0,4 процента по сравнению с прошлым годом. Отчасти это связано с методологией индекса, где мартовские цены закрытых учреждений по-прежнему использовались для расчёта цен на услуги.

Падение цен облегчит положение домохозяйств

Те, чей доход уже упал, вероятно, больше других рады падению цен. В целом за год рост цен, по-видимому, составит 0,2 процента. Транспорт и жилье дешевеют из-за снижения цен на энергоносители и арендy. Изменение акцизных сборов приведёт к снижению цены на алкоголь в дополнение к энергии. Из более крупных товарных групп только продукты питания становятся дороже такими же темпами, как и в прошлом году.