Аналитик: на рынке труда нет простых решений

Долгое время длившийся быстрый экономический рост позволил найти рабочие места практически всем, кто этого хотел. Нехватка рабочих рук заставила недоверчивых работодателей смелее нанимать людей, которых они традиционно не рассматривали для себя в качестве рабочей силы — лиц пенсионного возраста или лиц с особыми потребностями. Очевидно, что планировщики реформы трудовой занятости не могли и мечтать о более благоприятных условиях для проведения реформы, поскольку людям помогает найти рабочее место, прежде всего, спрос на работников, а не какие-то административные меры. Трудовая занятость лиц предпенсионного возраста, в возрасте от 55 до 64 лет, которая традиционно была серьезной проблемой в Эстонии, на сегодняшний день превышает уже 70%.

Большее количество иностранной рабочей силы не решит проблему низкой производительности

С точки зрения работодателя ситуация, разумеется, выглядит иначе. Если предприятия могут, как правило, конкурировать ради клиентов, то в настоящее время, похоже, больше усилий затрачивается на борьбу за работников. Частота смены рабочих мест — в особенности именно на низкооплачиваемых позициях — стала очень быстрой. Удержание и привлечение работников требует выплаты всё более высокой заработной платы, что привело в прошлом году к росту средней зарплаты до 1300 евро — это сумма, которая некоторое время назад считалась в здешних местах весьма достойным заработком. Количество трудоустроенных лиц и желающих трудоустроиться всё же ограниченно, и даже бурный наём иностранной рабочей силы, имевший место в последнее время, не смог заполнить все вакансии. Поэтому нехватка рабочей силы стала одним из главных факторов, сдерживающих экономический рост.

Хотя дефицит рабочих рук и влияет на отдельные секторы экономики, нет никаких оснований утверждать, что проблему представляет, прежде всего, доступность ”квалифицированной” рабочей силы. Скорее кажется, что проблема затрагивает как раз сравнительно простые должности в сфере услуг и промышленности, требующие небольшой профессиональной подготовки. Другое дело — насколько серьезной проблемой это следует считать. Допуск в страну большего количества иностранной рабочей силы, несомненно, позволил бы заполнить эти рабочие места, но следует также взвесить и то, насколько важную роль для экономического развития играет дополнительное рабочее место официанта в торговом центре или курьера пиццы. К сожалению, в промышленности нехватка рабочей силы крайне необходима, чтобы оказать давление на этот сектор, вынуждая его повышать производительность. В эстонской обрабатывающей промышленности добавленная стоимость на одного работника на сегодняшний день представляет собой одно из самых низких значений среди стран ЕС, сильно уступая даже Литве, на экономику которой эстонцы привыкли смотреть с чувством определенного превосходства. Временная рабочая сила из Украины хоть и дала небольшую передышку, но что-то должно измениться, прежде всего, в бизнесе предприятия, если мы хотим жить более богато. При этом выведение производства из Эстонии — это совсем не плохой вариант, если лучше оплачиваемая работа останется в головном офисе на родине.

Значительных перемен на рынке труда в ближайшее время не ожидается

Хотя и кажется, что экономический рост как в Эстонии, так и в нашем регионе в целом взял курс на замедление, нет причин для того, чтобы ожидать серьезных изменений на рынке труда в ближайшее время. Повышенная экономическая неопределенность еще не вынудила ни одного работодателя отказаться от ценных работников — для этого пришлось бы испытать серьезные трудности, которые в данный момент еще никак не наблюдаются исходя из экономических результатов. Поэтому высокий уровень занятости и питаемый им рост заработной платы будет влиять на экономическую среду в течение еще некоторого времени. Будем надеяться, что это поможет экономике в долгосрочной перспективе стать более интеллектуальной и более конкурентоспособной.