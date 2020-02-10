Аналитик: ИТ-сектор – локомотив экономики, но надолго ли?

Как объяснить, что именно самые бедные страны Европейского союза стали настоящими ИТ-тиграми? Очевидно, самая простая причина заключается в том, что как в Румынии, Болгарии, так и в Эстонии весь остальной предпринимательский сектор вносит в создание стоимости довольно скромный вклад. Если по состоянию на 2018 год добавленная стоимость на одного работника в Эстонии была в два раза ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, то в Румынии — в три, а в Болгарии — в целых четыре раза. На этом фоне ИТ-сектору легко быть звездой. С другой стороны, высокий удельный вес ИТ-сектора и его заметно более высокая доля в добавленной стоимости означает, что внутри одной и той же экономики удается, так сказать, ”варить более густой суп”, а это указывает на то, что заказчик на рынке дорогих ИТ-услуг — не только отечественный. Действительно, в Эстонии фоном, на котором разворачивалась история успеха ИТ-сектора в последние годы, был успешный экспорт именно в сфере услуг.

Что важнее — опыт или также цена?

Однако почему Эстония, Болгария или Румыния предлагают конкурентоспособные в мировых масштабах ИТ-услуги? В Эстонии мы привыкли считать конкурентным преимуществом богатый опыт наших предприятий в разработке государственных ИТ-услуг. Есть ли такое же преимущество у Румынии и Болгарии? Или у Беларуси, Украины, где большая часть эстонских ИТ-компаний покупают услуги программирования. Причина, скорее, в уровне оплаты труда. Несмотря на то, что средняя заработная плата в отрасли программирования в Эстонии подбирается к 3000 евро, к примеру, в Швеции за ту же работу приходится платить около 4500 евро. По сравнению с физическими товарами вывоз за границу ИТ-услуг гораздо проще, и ”производственный процесс”, требующий много трудозатрат, ищет наиболее выгодное для этого место.

В связи с этим возникает также вопрос, как долго мы сможем говорить об истории успеха эстонского ИТ-сектора? В прошлом году именно сектор ИТ был локомотивом экономического роста Эстонии. Хотя данные за последний квартал еще отсутствуют, в течение предыдущих девяти месяцев отрасль информации и связи дала 30% от роста всей созданной в экономике добавленной стоимости. Аналогичная картина имела место в течение всего последнего десятилетия. А как же сложатся следующие десять лет? Средняя заработная плата в Эстонии росла в среднем на 7-8% в год. Если исчезнет ценовое конкурентное преимущество, сможем ли мы расти в таком же быстром темпе?

Как заработать больше за час работы?