Аналитик: эстонский экспорт в США — следующая мишень Трампа?

В этом году эстонский экспорт больше всего увеличился в направлении Соединенных Штатов Америки, причем он превышает импорт оттуда уже в пять раз. Остается лишь надеяться, что следующую торговую войну Дональд Трамп начнет не против Эстонии! Однако более серьезные опасения по поводу будущего предвещает всё возрастающий пессимизм промышленных предприятий.
Рост экспорта был неплохим
С мрачными экономическими новостями, появляющимися в последнее время, похоже, хорошо согласуется недавнее сообщение Департамента статистики о том, что экспорт Эстонии в июне снизился по сравнению с июнем прошлого года на целых 10%. Вместо торговой войны между США и Китаем этот спад был вызван, по крайней мере частично, разовыми причинами: например, волатильностью торговли топливом и энергией, а также меньшим количеством рабочих дней. Подводя итоги первого полугодия, скорее можно констатировать, что на фоне нынешней мировой экономики дела у Эстонии идут довольно хорошо: экспорт произведенных здесь товаров увеличился на 4%, а если не принимать во внимание большого падения в июне — на целых 7%. Для сравнения, крупнейшая экономика Европы, Германия, смогла нарастить экспорт всего лишь на один процент. Почему же проблемы более крупных стран объединенной Европы не отражаются в нашей торговой статистике? Несомненно, от этого Эстонию уберегла структура здешней экспортирующей промышленности и основные страны назначения экспорта. С автомобильной промышленностью связана, возможно, лишь горстка местных предприятий, да и китайский рынок все еще является недосягаемой мечтой для большинства экспортеров.
Экспорт продвигали вперед машины и оборудование
Более половины роста экспорта в первом полугодии образовалось за счет различных машин и оборудования. Из них наибольший вклад внесла, так сказать, обычная ”виновница” — телекоммуникационная электроника, что в первую очередь связано с производственными планами одного глобального предприятия. Если экспорт телекоммуникационной электроники в первом полугодии увеличился на 35 миллионов евро, то весьма примечательной является и группа товаров, внесшая второй по величине вклад. А именно, почти на 25 миллионов евро вырос экспорт такой товарной группы, как торговые автоматы — за этой категорией кроются посылочные автоматы, производимые в Вильянди, которые приобрели большую популярность. При этом основным пунктом назначения как телекоммуникационной электроники, так и посылочных автоматов являются Соединенные Штаты Америки, благодаря чему США стали третьим по важности экспортным рынком Эстонии.
Помимо сложных машин и оборудования, в первом полугодии по-прежнему очень хорошо шел на экспорт такой товар, как деревянные и модульные дома, изготовленные в Эстонии. В зарубежные страны их было продано более чем на 230 миллионов евро, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Причем больше всего продажи выросли не на ставшем уже привычным рынке Северных стран, а в Германии. Благодаря очень большому объему продаж в июне по-прежнему хороший рост показал и рынок Швеции. Другими группами товаров, внесшими значительный вклад в рост экспорта, были также различные измерительные приборы и изделия из дерева.
Эстонский экспорт в США — следующая мишень Трампа?
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Если смотреть на экспорт по странам, то наиболее быстро растущим экспортным рынком для Эстония являются США — причиной тому служит именно продажа вышеупомянутых телекоммуникационной электроники и посылочных автоматов. Теперь, конечно, нужно затаить дыхание — что, если Дональд Трамп заметит, что наш экспорт в США превышает их импорт в Эстонию почти в пять раз? Другие экспортные рынки, показавшие самый быстрый рост, в первом полугодии тоже были не самыми обычными для Эстонии: более чем на 80 миллионов евро увеличился экспорт как в Данию, так и в Испанию. Хотя в случае обеих стран за большими цифрами стоит продажа топлива, при которой не так уж важно, кто является покупателем. В то же время не следует жаловаться и на 2%-й рост экспорта на наиболее важном для Эстонии целевом рынке — в Финляндии, поскольку потребность этой страны в импорте в целом одновременно испытывала спад. Хотя в случае второго по важности экспортного партнера Эстонии экспорт товаров снизился на 4%, что было полностью обусловлено перенаправлением товарного потока телекоммуникационного оборудования в Соединенные Штаты. Если это не учитывать, то экспорт в Швецию увеличился бы на 8%.
И всё же в перспективе потенциал для роста экспорта вызывает беспокойство. Согласно исследованиям конъюнктуры, эстонские промышленные предприятия стали очень пессимистичны в отношении будущего. Таким низким индекс уверенности промышленного сектора в последний раз был в 2010 году! Поэтому ожидается, что углубляющаяся глобальная неопределенность во втором полугодии начнет отражаться и на экономике Эстонии.
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