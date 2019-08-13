Аналитик: эстонский экспорт в США — следующая мишень Трампа?

С мрачными экономическими новостями, появляющимися в последнее время, похоже, хорошо согласуется недавнее сообщение Департамента статистики о том, что экспорт Эстонии в июне снизился по сравнению с июнем прошлого года на целых 10%. Вместо торговой войны между США и Китаем этот спад был вызван, по крайней мере частично, разовыми причинами: например, волатильностью торговли топливом и энергией, а также меньшим количеством рабочих дней. Подводя итоги первого полугодия, скорее можно констатировать, что на фоне нынешней мировой экономики дела у Эстонии идут довольно хорошо: экспорт произведенных здесь товаров увеличился на 4%, а если не принимать во внимание большого падения в июне — на целых 7%. Для сравнения, крупнейшая экономика Европы, Германия, смогла нарастить экспорт всего лишь на один процент. Почему же проблемы более крупных стран объединенной Европы не отражаются в нашей торговой статистике? Несомненно, от этого Эстонию уберегла структура здешней экспортирующей промышленности и основные страны назначения экспорта. С автомобильной промышленностью связана, возможно, лишь горстка местных предприятий, да и китайский рынок все еще является недосягаемой мечтой для большинства экспортеров.

Экспорт продвигали вперед машины и оборудование

Более половины роста экспорта в первом полугодии образовалось за счет различных машин и оборудования. Из них наибольший вклад внесла, так сказать, обычная ”виновница” — телекоммуникационная электроника, что в первую очередь связано с производственными планами одного глобального предприятия. Если экспорт телекоммуникационной электроники в первом полугодии увеличился на 35 миллионов евро, то весьма примечательной является и группа товаров, внесшая второй по величине вклад. А именно, почти на 25 миллионов евро вырос экспорт такой товарной группы, как торговые автоматы — за этой категорией кроются посылочные автоматы, производимые в Вильянди, которые приобрели большую популярность. При этом основным пунктом назначения как телекоммуникационной электроники, так и посылочных автоматов являются Соединенные Штаты Америки, благодаря чему США стали третьим по важности экспортным рынком Эстонии.

Помимо сложных машин и оборудования, в первом полугодии по-прежнему очень хорошо шел на экспорт такой товар, как деревянные и модульные дома, изготовленные в Эстонии. В зарубежные страны их было продано более чем на 230 миллионов евро, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Причем больше всего продажи выросли не на ставшем уже привычным рынке Северных стран, а в Германии. Благодаря очень большому объему продаж в июне по-прежнему хороший рост показал и рынок Швеции. Другими группами товаров, внесшими значительный вклад в рост экспорта, были также различные измерительные приборы и изделия из дерева.

Эстонский экспорт в США — следующая мишень Трампа?

Если смотреть на экспорт по странам, то наиболее быстро растущим экспортным рынком для Эстония являются США — причиной тому служит именно продажа вышеупомянутых телекоммуникационной электроники и посылочных автоматов. Теперь, конечно, нужно затаить дыхание — что, если Дональд Трамп заметит, что наш экспорт в США превышает их импорт в Эстонию почти в пять раз? Другие экспортные рынки, показавшие самый быстрый рост, в первом полугодии тоже были не самыми обычными для Эстонии: более чем на 80 миллионов евро увеличился экспорт как в Данию, так и в Испанию. Хотя в случае обеих стран за большими цифрами стоит продажа топлива, при которой не так уж важно, кто является покупателем. В то же время не следует жаловаться и на 2%-й рост экспорта на наиболее важном для Эстонии целевом рынке — в Финляндии, поскольку потребность этой страны в импорте в целом одновременно испытывала спад. Хотя в случае второго по важности экспортного партнера Эстонии экспорт товаров снизился на 4%, что было полностью обусловлено перенаправлением товарного потока телекоммуникационного оборудования в Соединенные Штаты. Если это не учитывать, то экспорт в Швецию увеличился бы на 8%.

И всё же в перспективе потенциал для роста экспорта вызывает беспокойство. Согласно исследованиям конъюнктуры, эстонские промышленные предприятия стали очень пессимистичны в отношении будущего. Таким низким индекс уверенности промышленного сектора в последний раз был в 2010 году! Поэтому ожидается, что углубляющаяся глобальная неопределенность во втором полугодии начнет отражаться и на экономике Эстонии.